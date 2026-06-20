طالب ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لاعبي الديوك باحترام العراق، رافضًا نغمة الأفضلية الفرنسية، قبل المواجهة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2026.
"احترموا العراق" .. ديشان يحذر لاعبي فرنسا من الثنائي العملاق ويستشهد بإسبانيا!
ما حدث في الجولة الأولى
المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية، استهل مشواره في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بانتصار على السنغال، بنتيجة (3-1)، في الجولة الأولى، لينجح الديوك في الثأر من هزيمتهم أمام أسود التيرانجا، في مونديال 2002.
في المقابل، استهل منتخب العراق، العائد للمونديال بعد غياب 40 عامًا، مشواره بهزيمة ثقيلة أمام النرويج بنتيجة (1-4)، في مواجهة شهدت إحراز نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، لهدفين، فيما صار أيمن حسين، ثاني لاعب عراقي يسجل في كأس العالم، بعد أحمد راضي في نسخة 1986.
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ماذا قال ديشان؟
وأبدى ديشان رفضه القاطع، لفكرة "الكعب العالي" لفرنسا، التي تعد من أبرز المرشحين للقب المونديال، مطالبًا من لاعبيه أن يكونوا واقعيين ويحترموا المنتخب العراقي.
واستشهد ديشان برحلة أسود الرافدين قبل كأس العالم، بقوله "لا تفكر فيها كمجموعة صغيرة، لأنها ليست كذلك، وأضمن لك ذلك، هذه حقيقة، هل تعرف بوليفيا؟ إنه منتخب جيد من أمريكا الجنوبية، وقد فازوا عليهم هناك في المكسيك (في الملحق العالمي)، وأيضًا إسبانيا، هل تعرفها؟ كانت مباراة ودية نعم، ولكنهم تعادلوا معهم.
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تحذير خاص من ثنائي العراق
ومع تأكيده على أنه درس المنتخب العراقي جيدًا، والذي يعتمد نظام لعب (4-4-2)، فقد وجه ديشان تحذيرًا مباشرًا بشأن ثنائي الهجوم أيمن حسين ومهند علي، قائلًا "لديهم عملاقان في الهجوم، وهم فريق جيد، يقومون بأشياء بسيطة، مع لاعبين على درجة فنية عالية، إنهم عقلانيون ومنضبطون".
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مبابي وصراع خاص مع ميسي
وتمكن كيليان مبابي، هدّاف مونديال قطر، من إحراز هدفين في شباك السنغال، في مباراة الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في سجله بكأس العالم، بواقع 4 أهداف في نسخة 2018، و8 أهداف في 2022، ومن ثمّ هدفين - حتى الآن - في 2026.
وبينما كان مبابي يواصل الزحف من أجل انتزاع لقب الهدّاف التاريخي لكأس العالم، من الألماني ميروسلاف كلوسه، جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليرفع سقف التحدي، بإحرازه هاتريك في شباك الجزائر، ليعادل رقم كلوسه، ويصل إلى الهدف رقم 16 في المونديال.
ويتقاسم صدارة هدافي كأس العالم، كلُ من ليونيل ميسي وجوناثان ديفيد، برصيد 3 أهداف، حيث أحرز الأول "هاتريك" ضد الجزائر، والثاني وقّع على ثلاثية أمام قطر.
يتواجد مبابي ضمن 12 لاعبًا، سجلوا هدفين في كأس العالم، بعد ثنائيته ضد السنغال، ليتساوى مع إرلينج هالاند، وفينيسيوس جونيور، الذي سجل ضد المغرب وهايتي، وكذلك إسماعيل صيباري، بهدفيه أمام البرازيل وإسكتلندا.
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ما ينتظر فرنسا
ومن أجل البحث عن التأهل المبكر، يتطلع منتخب فرنسا لتحقيق الفوز أمام العراق الذي يخوض اختبارًا صعبًا، لتعويض خسارته أمام النرويج، حيث تقام المباراة على ملعب لينكولن فاينانسيال فيلد، في الثانية عشرة صباح الثلاثاء، فيما يختتم مشواره في المجموعة التاسعة، بملاقاة النرويج، في العاشرة مساء يوم 26 يونيو، على ملعب جيليت في فوكسبروج.
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نظام مونديال 2026
وتشهد بطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة في تاريخها، والتي تقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وطبقًا لنظام البطولة، فإن المجموعات الاثنتي عشرة، ستشهد تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، فضلًا عن أفضل ثمانية منتخبات من المركز الثالث، إلى دور الـ32، لتبدأ معها المرحلة الإقصائية، وحتى المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو المُقبل، على ملعب ميتلايف.
وقرر الفيفا، تغيير نظام الأفضلية للمنتخبات المتساوية في النقاط، بالمجموعة، لتصبح بناءً على المواجهات المباشرة، قبل النظر إلى فارق الأهداف، الأمر الذي يجعل منتخبي تركيا وهايتي أول المودعين رسميًا للمونديال، بقطع النظر عن نتائج الجولة الأخيرة التي لن تضمن دخولهم في حسابات التأهل كأفضل ثالث.