فيديو | ديشان كان في الصورة .. كواليس الخطة السعودية لاستبدال دونيس وقرار حاسم لليوناني بعد خليجي 27!

الإعلامي عمار باحكيم قال عبر برنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية:"عندما سألنا بدر الرزيزاء عن إمكانية استمرار دونيس، لم يحسم الأمور وترك الأمور مفتوحة لتقييم مات كروكر المدير الرياضي للاتحاد".

وأضاف:"القصة حسب معلوماتنا هي أن مات كروكر اتفق مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وهذا الأمر تم قبل كأس الخليج، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه في أول اجتماع للاتحاد السعودي ورئيسه بدر الرزيزاء".

وتابع:"امتلكنا هذه المعلومات قبل انطلاق بطولة خليجي 27، ولم نعلن عنها حفاظًا على استقرار الفريق خلال البطولة".

من جانبه، نفى الاتحاد السعودي بشكل قاطع ما تردد، مؤكدًا استمرار دونيس في منصبه، مضيفًا: "لا يوجد أي قرار يتعلق بتغيير الجهاز الفني".

وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "ندعو وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة تجري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".



