ديدييه ديشامب يشرح لماذا يعد تدريب كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي ومايكل أوليسي مهمة سهلة، حيث إن أبطال المنتخب الفرنسي «لا يخدعون أنفسهم»
التعامل مع النجوم أسهل من التعامل مع الهواة
في حين يرى العديد من المراقبين أن تحقيق التوازن بين شخصيات نجوم عالميين مثل مبابي وديمبيلي ومايكل أوليسي قد يمثل مشكلة صعبة، فإن ديشامب ينظر إلى الأمر من منظور مختلف. ويعتقد مدرب «الديوك» أن الجودة الفائقة لهؤلاء اللاعبين تجعل مهمته أسهل بكثير مقارنة بمن يعملون في المستويات الأدنى من كرة القدم الفرنسية.
وفي حديثه بعد أيام من تعاون مبابي وديمبيلي لافتتاح التسجيل ضد البرازيل في المباراة الودية الدولية الأسبوع الماضي، قبل أن يمرر أوليسي الكرة إلى هوغو إكيتيكي ليحسم المنتخب الفرنسي الفوز 2-1، تناول ديشامب المفهوم الخاطئ الشائع حول دوره.
"غالبًا ما يُطرح عليّ السؤال التالي: 'واو، لا بد أن إدارة كيليان مبابي ومايكل أوليسي وأوسمان ديمبيلي أمر صعب...' أعتقد أن إدارة الشباب أو حتى المدربين في الدوري الفرنسي (الدرجة الأولى) أو الدوري الفرنسي (الدرجة الثانية) أو الدوري الوطني أصعب بكثير، لأن المشاكل مختلفة"، أوضح ديشامب.
ميزة المواهب الحقيقية ذات المستوى العالمي
أكد ديشامب أن الصعوبة الأساسية في الإدارة تكمن في التعامل مع اللاعبين الذين يبالغون في تقدير قدراتهم. ووفقًا للمدرب البالغ من العمر 57 عامًا، فإن المستوى العالي من الوعي الذاتي لدى ثلاثي الهجوم الفرنسي يضمن بقاءهم مركزين على أهدافهم بدلاً من إثارة خلافات داخلية.
في مقطع فيديو نشرته صحيفة "لوكيب"، سلط ديشامب الضوء على الفرق الواضح بين اللاعبين النخبة وأولئك الذين يكافحون لإيجاد مستواهم. وقال لاعب خط وسط تشيلسي ويوفنتوس السابق بصراحة: "لدي ميزة، وهي أنهم جيدون... المشكلة تكمن في إدارة اللاعبين الذين يعتقدون أنهم جيدون لكنهم ليسوا كذلك".
دحض أسطورة غرور مبابي
من المواضيع المتكررة في وسائل الإعلام الفرنسية ما يُنظر إليه على أنه نزعة فردية لدى نجم ريال مدريد مبابي. ومع ذلك، سارع ديشامب للدفاع عن قائده، مؤكدًا أن من يصفونه بالأنانية يغفلون الصورة الأكبر لكيفية عمل المنتخب الوطني كوحدة متماسكة.
"أؤكد لكم أن جميعهم، وفي مقدمتهم كيليان مبابي - حتى لو كنا نعتقد أنه يفكر في نفسه أو ما شابه - يعتقدون أنهم جزء من مجموعة. حتى لو كان بإمكانه، مثل اللاعبين الآخرين، أن يصنع الفارق، فهناك من يصنعون الفارق ولكنهم بحاجة إلى المجموعة"، تابع ديشامب.
الواقعية قبل التباهي في غرفة الملابس
يكمن سر الانسجام داخل معسكر المنتخب الفرنسي، وفقاً لديشامب، في عدم وجود أوهام لدى نجومه الكبار. فمن خلال إدراكهم الدقيق لمستوى براعتهم، يتجنبون مخاطر الغرور التي قد تؤدي إلى تعثر الفرق الأقل موهبة والأكثر انعداماً للثقة.
واختتم ديشامب حديثه بالإشادة بالصفاء الذهني لأسلحته الهجومية. "إنهم لا يخدعون أنفسهم ويعرفون أنهم جيدون، وأنهم من بين الأفضل. المشكلة تكمن في إدارة اللاعبين الذين يعتقدون أنهم جيدون أو جيدون جدًا، والذين ربما لا يكونون بهذه الجودة"، أضاف ديشامب.
مع اقتراب كأس العالم، يأمل ديشامب أن يحافظ الثلاثي على انسجامه على أرض الملعب، حيث يتطلع المدرب إلى إنهاء مسيرته مع المنتخب بلقب آخر.