أحمد فرهود

ليلة خذلان دروجبا: باريس سان جيرمان ليس برشلونة يا تشيلسي.. ولويس إنريكي يعلنها للعالم "أنا لستُ مدربًا مجنونًا"

أبناء العاصمة الفرنسية يطيرون إلى ربع النهائي بكل راحة..

لم يكن مجرد فوز، بل استعراضًا للقوة وإعلانًا صريحًا عن بطل لا يرحم؛ هكذا جاء ملخص اكتساح العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان لمستضيفه نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء.

باريس سان جيرمان فاز (3-0) على أرضية ميدان تشيلسي، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل ثلاثية الفريق الباريسي في شباك الفريق اللندني؛ كل من خفيتشا كفاراتسخيليا وبرادلي باركولا وسيني مايولا، في الدقائق 6 و14 و62 تواليًا.

وجدد النادي العاصمي بذلك، انتصاره الكاسح "ذهابًا" في باريس؛ حيث كانت المباراة قد انتهت بالفوز (5-2)، ليكمل سيمفونية التأهُل إلى ربع النهائي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد الاكتساح الباريسي لنادي تشيلسي..

    لويس إنريكي إلى العالم.. أنا لستُ مدربًا مجنونًا!

    لا يزال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، يحرج العالم أجمع؛ وذلك في كل مرة ترفع في وجهه السيوف.

    نعم.. إنريكي الذي تم اتهامه بـ"الجنون"، بعد أن صرح بأن الفريق الباريسي سيتحرر، بانتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، صيف عام 2024؛ أثبت أنه على حق تمامًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تقديم الفريق الباريسي أفضل المستويات عبر تاريخه؛ سواء محليًا أو قاريًا.

    * ثانيًا: تفجير طاقات العديد من نجوم الفريق الباريسي؛ وعلى رأسهم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

    * ثالثًا: التتويج بالسداسية التاريخية؛ ومنها أول لقب في تاريخ النادي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وفي الموسم الحالي 2025-2026؛ عندما تراجع مستوى باريس سان جيرمان، بدأ العالم أجمع يشكك في قدرة كتيبة إنريكي على المنافسة الأوروبية.

    وما زاد الطين بلة، هو أن باريس سان جيرمان فقد بطاقة التأهُل المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ ليضطر إلى خوض "الملحق"، أولًا.

    لكن مرة أخرى؛ رد لويس إنريكي بقوة على كل من يشكك في عمله، وذلك باكتساح تشيلسي في ربع النهائي الأوروبي.

    كتيبة إنريكي فازت (5-2) على نادي تشيلسي الإنجليزي، في العاصمة الفرنسية باريس "ذهابًا"؛ قبل أن يُجدد الانتصار على أرض البلوز "إيابًا"، وبثلاثية دون مقابل.

    وبالتالي.. يكون المدير الفني الإسباني قد أثبت صحة قدرة باريس سان جيرمان، على الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا، رغم كل الانتقادات التي توجه للفريق الموسم الحالي 2025-2026؛ وأن هذا ليس "حلمًا جنونيًا" كما يعتقد البعض، بل حقيقة على أرض الواقع.

    مع من تتحدث في تشيلسي يا ديدييه دروجبا؟

    النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، أحد أساطير نادي تشيلسي الإنجليزي، وجّه رسالة إلى نجوم "البلوز"؛ وذلك قبل إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ضد العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

    وطلب دروجبا من نجوم تشيلسي، أن يلعبوا ضد الفريق الباريسي، على أنها المباراة الأخيرة في تاريخهم؛ وأن يدافعوا عن الإرث الذي تركه جيله، للاعبين الحاليين.

    إلا أن رسالة الأسطورة الإيفوارية، التي جاءت من أجل تحفيز نجوم تشيلسي، لتعويض خسارة الذهاب (2-5)، يبدو أنها طارت في الهواء؛ حيث قدّم البلوز واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق، على النحو التالي:

    * أولًا: أخطاء فردية وجماعية طوال الـ90 دقيقة.

    * ثانيًا: انعدام الروح القتالية في أغلب الدقائق.

    * ثالثًا: عدم التركيز أمام مرمى المنافس.

    ومن هُنا.. خذل نجوم فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، واحدًا من أساطير النادي عبر التاريخ؛ وهو ديدييه دروجبا.

    باريس سان جيرمان ليس برشلونة "الأوروبي"!

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. نستطيع القول إن جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي، وكل المنتمين إلى هذا الكيان الرياضي الكبير، كانوا يريدون تكرار سيناريو القمة ضد العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك في مواجهة فريق العاصمة باريس سان جيرمان، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    ونتذكر أن تشيلسي فاز على مضيفه برشلونة (3-0)، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية، في الموسم الرياضي الحالي.

    ونتيجة (3-0) هي التي كان يحتاجها البلوز، من أجل التعادل (5-5) مع الفريق الباريسي؛ وبالتالي تمديد المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

    إلا أن الفريق اللندني تناسى أن باريس سان جيرمان ليس برشلونة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: باريس سان جيرمان بقيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، يثبت منذ الموسم الماضي وحتى الآن، أنه يعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيرة والمصيرية؛ بعكس نجوم برشلونة الذين لا يزالون يتعروض لبعض الهزة، في مثل هذه اللقاءات.

    * ثانيًا: سيناريو مباراة برشلونة خدم تشيلسي كثيرًا، وذلك بتسجيل هدف مبكر وطرد المدافع الأوروجوياني رونالدو أراوخو؛ وهو سيناريو لم يكن مضمونًا أن يحدث ضد باريس سان جيرمان.

    ولذلك.. اختلطت آمال عشاق فريق تشيلسي الأول لكرة القدم مع الواقع؛ لتكون النتيجة هي الخسارة بثلاثية قاسية إيابًا، بعد السقوط (2-5) ذهابًا.

    إكمال مهمة الانتقام الباريسي من تشيلسي!

    أخيرًا.. نستطيع أن نلخص مواجهة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان ضد نادي تشيلسي الإنجليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في عنوانين صريحين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: باريس يعلنها.. هذا الزمان زماني.

    * ثانيًا: ليلة الانتقام الباريسي الشرس من تشيلسي.

    ونتذكر أن تشيلسي انتصر (3-0) على الفريق الباريسي، في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

    ورد باريس سان جيرمان الصفعة بقوة إلى الفريق الإنجليزي؛ وذلك بالفوز عليه (8-2) ذهابًا وإيابًا، وإخراجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وبعد إتمام مهمة الانتقام من تشيلسي؛ سيركز باريس على إكمال مشواره للدفاع عن لقبه الأوروبي، بالإضافة إلى حسم الصراع الشرس في الموسم الحالي في بطولة الدوري الفرنسي.

