ديتمار هامان ينتقد اقتراح أرسين فينجر بشأن التسلل باعتباره "هراءً تاماً ومطلقاً" ويخشى على سلامة سكان كندا خلال فترة التجربة

هامان مصمم على أن التغيير سيخلق مواقف مستحيلة لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على خط دفاعي، مدعيا أن القواعد الجديدة "هراء تام". وفي حديثه إلى BOYLE Sports، قال: "أشعر بالأسف تجاه الناس في كندا، أعتقد أن هذا هراء تام. علينا أن نمنح المدافعين فرصة. قبل سنوات، إذا كنت على نفس المستوى، كنت في وضع تسلل. لقد غيروا القاعدة بحيث أن نفس المستوى لا يعتبر تسللًا بالنسبة للمهاجم الوسط. الآن، يمكن أن تكون متقدمًا بمسافة ياردة أو ياردة ونصف في حالة الجري، حتى لو كانت ساقك خلفك".

"يمكن أن تكون جارياً وتكون متقدماً بمسافة ياردة واحدة، أو بعد نصف ثانية، يمكن أن تكون متقدماً بخمس ياردات على المدافع. أعتقد أن هذا مجرد هراء لأن ما سيحدث هو أننا سنرى المزيد من ركلات الجزاء على أي حال بسبب قاعدة اللعب باليد. أعتقد أن قاعدة اللعب باليد هي فوضى أيضًا. مع كل تفصيل يحاولون تصحيحه، يجعلونه أكثر تعقيدًا وإرباكًا. حتى الحكام في بعض الأحيان لا يعرفون متى يمنحون ركلة جزاء أو ركلة جزاء بسبب اللعب باليد."