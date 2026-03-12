Getty
ديتمار هامان ينتقد اقتراح أرسين فينجر بشأن التسلل باعتباره "هراءً تاماً ومطلقاً" ويخشى على سلامة سكان كندا خلال فترة التجربة
هامان ينتقد تغيير القاعدة "اللامعقول"
يناقش عالم كرة القدم حاليًا تغييرًا جذريًا في قوانين اللعبة. اقترح وينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، قاعدة "الضوء النهاري الواضح" للخروج عن الملعب، حيث لا يتم إشارة اللاعب إلا إذا كان جسده بالكامل أمام آخر مدافع.
سيتم تجربة هذه القاعدة في الدوري الكندي الممتاز هذا الموسم، وهي خطوة أثارت رد فعل لاذع من هامان. يعتقد اللاعب الدولي الألماني السابق أن هذا التعديل معيب بشكل أساسي، بحجة أنه يزيل الحماية اللازمة للمدافعين ويخاطر بتحويل كرة القدم إلى رياضة عالية التهديف تشبه كرة السلة بدلاً من اللعبة الجميلة.
نجم ليفربول السابق يخشى على المدافعين
هامان مصمم على أن التغيير سيخلق مواقف مستحيلة لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على خط دفاعي، مدعيا أن القواعد الجديدة "هراء تام". وفي حديثه إلى BOYLE Sports، قال: "أشعر بالأسف تجاه الناس في كندا، أعتقد أن هذا هراء تام. علينا أن نمنح المدافعين فرصة. قبل سنوات، إذا كنت على نفس المستوى، كنت في وضع تسلل. لقد غيروا القاعدة بحيث أن نفس المستوى لا يعتبر تسللًا بالنسبة للمهاجم الوسط. الآن، يمكن أن تكون متقدمًا بمسافة ياردة أو ياردة ونصف في حالة الجري، حتى لو كانت ساقك خلفك".
"يمكن أن تكون جارياً وتكون متقدماً بمسافة ياردة واحدة، أو بعد نصف ثانية، يمكن أن تكون متقدماً بخمس ياردات على المدافع. أعتقد أن هذا مجرد هراء لأن ما سيحدث هو أننا سنرى المزيد من ركلات الجزاء على أي حال بسبب قاعدة اللعب باليد. أعتقد أن قاعدة اللعب باليد هي فوضى أيضًا. مع كل تفصيل يحاولون تصحيحه، يجعلونه أكثر تعقيدًا وإرباكًا. حتى الحكام في بعض الأحيان لا يعرفون متى يمنحون ركلة جزاء أو ركلة جزاء بسبب اللعب باليد."
مزايا الفرق النخبة
بالإضافة إلى الصعوبات الفنية التي يواجهها الحكام، يشعر هامان بالقلق إزاء نزاهة المنافسة في هذه الرياضة. فهو يعتقد أن القاعدة الجديدة ستوسع الفجوة بين أفضل الفرق في العالم والفرق الأقل شأناً، حيث سيصبح من السهل على الفرق المتفوقة استغلال المساحة خلف الدفاع.
وأشار هامان إلى أن "هذا يصب أيضًا في مصلحة الفريق الأقوى لأنه سيلعب أكثر في نصف ملعب الخصم. سيكون هناك المزيد من المواقف التي سيحصل فيها الفريق الأقوى على 30 دخولًا إلى آخر 20 ياردة، بينما سيحصل الفريق الأضعف على 10 أو 5 دخولًا. من الواضح أن هذا يصب في مصلحة الفرق الكبيرة. هل نريد أن نرى هذا؟ لا، لا أريد أن أرى هذا".
موت المستضعف؟
ويخلص الفائز السابق بدوري أبطال أوروبا إلى أن الاقتراح لا يحل في الواقع الإحباطات المحيطة بنظام VAR؛ بل إنه يغير فقط نقطة الخلاف. ويصر على أن جمال التعادل 0-0 التكتيكي المثالي معرض للضياع إلى الأبد لصالح الترفيه المصطنع.
وأضاف: "أريد ساحة لعب متكافئة تمنح الفريق الأضعف فرصة للتغلب على الفريق المرشح للفوز. سيكون هذا في صالح الفرق الكبرى والدول الكبرى، وأعتقد أن هذا هراء تام". "من الواضح أنك ستواجه نفس الجدل الآن لأن الأمر لا يختلف. الفرق هو أننا نرى أهدافًا أكثر بكثير، وهو ما لا أوافق عليه. عليك أن تمنح المدافعين فرصة".
ستستمر الفيفا في مراقبة التجارب في أمريكا الشمالية بينما تقيّم مستقبل قانون التسلل. في غضون ذلك، يستمر الجدل حول ما إذا كانت اللعبة بحاجة إلى المزيد من الأهداف على حساب روحها الدفاعية.
