ديان كولوسيفسكي، لاعب توتنهام الغائب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، سينضم إلى منتخب السويد استعدادًا لمباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم

دعا مدرب المنتخب السويدي غراهام بوتر الجناح للانضمام إلى معسكره في شهر مارس استعدادًا للمواجهة الحاسمة مع أوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لتأثيره على معنويات الفريق. ورغم أن المدرب أقر بأن التقدم البدني للاعب كان أبطأ مما كان متوقعًا، إلا أنه يرى أن وجود المهاجم ضمن المجموعة أمر لا يقدر بثمن.

وقال بوتر لصحيفة"أفتونبلاديت": "ديان موجود في إسبانيا، لذا أعتقد أنه سيأتي إلى هنا للالتقاء بنا. سيكون من الرائع رؤيته. في المرحلة التي يمر بها من إعادة التأهيل، لا بأس بالنسبة له". "بالنسبة للآخرين، الأمر أكثر صعوبة لأنهم في مرحلة من إعادة التأهيل تجعل من الصعب عليهم التواجد على أرض الملعب. لكن ديان سيأتي وسيكون ذلك رائعاً".