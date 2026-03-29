ديامانتي: «في فيورنتينا، كان صلاح يحمل الكابتشينو في يده دائماً، وكنت أقول له إنه عاجلاً أم آجلاً سيتبول على نفسه»

"كان من دواعي سروري اللعب معه: بصفتي لاعب خط وسط مبدع، كنت أبحث عنه في المساحات الخالية، وكان يتمتع بسرعة فائقة، لذا كان من السهل العثور عليه. شاب رائع، وأحتفظ بذكرى رائعة عنه بصدق. حكايات؟ كنت أضايقه دائمًا لأنه كان يحمل الكابتشينو في يده دائمًا، ولا أحد يعرف كم كان يشرب منه. قبل التدريب في غرفة الملابس كان هناك الكابتشينو، وبعد التدريب الكابتشينو، لذلك كنت أقول له دائمًا: "يومًا ما ستتغوط على نفسك". كان من الممتع رؤيته يدور باستمرار وهو يحمل هذا الكوب الضخم، نحن نتحدث عن شاب ودود، لطيف للغاية وبلا شك بطل مطلق، كان هناك تقدير متبادل كبير".