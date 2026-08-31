دونيل مالين "ظاهرة الدوري الإيطالي الجديدة".. نجم روما يواصل إحراج برشلونة ولتسعد يا تشافي ولكن بحذر!

عالم كرة القدم "غريب وعجيب"؛ فهُناك الكثير من اللاعبين الذين يدخلون في مرحلة الشك، قبل العثور على أنفسهم مع أندية بعينها.

من هؤلاء اللاعبين؛ المهاجم الهولندي دونيل مالين، الذي ينشط في صفوف نادي روما الإيطالي حاليًا.

مالين يقدّم مستويات أكثر من رائعة مع فريق روما الأول لكرة القدم؛ آخرها في مواجهة نادي ليتشي الإيطالي، مساء اليوم الإثنين.

وفاز روما (4-0) ضد ليتشي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك في المباراة التي شهدت تسجيل مالين، هدفين.

وبثنائيته ضد ليتشي؛ يكون النجم الهولندي قد ساهم في حصد روما نقطته السادسة من مباراتين، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ"فارق الأهداف".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد تألُق مالين مع فريق العاصمة الإيطالية..