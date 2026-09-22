دونيس يعترف بالتأثير السلبي والعويران يشكك في الدوافع.. توابع زلزال استبعاد الجوير تهز معسكر الأخضر قبل افتتاح خليجي 27

أقر اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، خلال مؤتمره الصحفي التقديمي لمباراة الافتتاح، بأن التحضيرات لبطولة خليجي 27 كانت تسير نحو الكمال لولا تفجر أزمة مصعب الجوير المفاجئة.

وقال دونيس في المؤتمر الصحفي: "إقامة البطولة في جدة تمثل لنا أهمية كبرى من أجل تمثيل السعودية بالطريقة الأمثل"، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق ومنحه الثقة.

وأضاف دونيس متحدثًا عن واقعة الاستبعاد: "كل شيء كان سيصبح مثاليًا لولا ما حدث مع اللاعب والذي أصاب المجموعة بطاقة سلبية، لكن الفريق لا يزال إيجابيًا".

ورفض المدرب اليوناني وضع البديل مختار علي في مقارنة فنية مباشرة مع اللاعب المستبعد، موضحًا الفروق التكتيكية بينهما: "لا مقارنة بين مختار علي ومصعب الجوير لأن كل منهما يلعب في مركز مختلف، مصعب بالنسبة لي كان رقمًا مهمًا وغيابه أمر مؤثر لكن لدينا الجودة لتعويضه".

وأكد دونيس جاهزية الأخضر لخوض معترك البطولة، مشددًا على أنه بات أكثر دراية بعناصر فريقه مقارنة بفترة المونديال، ومطالبًا بالتعامل المثالي مع الضغوط لحصد اللقب الغائب.



