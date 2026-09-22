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Georgios DonisGetty
علي رفعت

دونيس يعترف بالتأثير السلبي والعويران يشكك في الدوافع.. توابع زلزال استبعاد الجوير تهز معسكر الأخضر قبل افتتاح خليجي 27

السعودية ضد الكويت
السعودية
الكويت
كأس الخليج
مصعب الجوير

أزمة انضباطية مدوية تعصف باستقرار المنتخب السعودي قبيل ساعات من ضربة البداية أمام الكويت، وسط حسرة يونانية على غياب صانع ألعاب القادسية وتصاعد التكهنات والجدل الجماهيري حول الكواليس الخفية للقرار.

خيّمت تداعيات قرار استبعاد اللاعب مصعب الجوير على أجواء المؤتمر الصحفي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة نظيره الكويتي، المقررة مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في افتتاح منافسات النسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها المملكة حتى السادس من أكتوبر المقبل. 

سيطرت قضية الجوير على المشهد الفني والإعلامي بعد طرده من المعسكر لأسباب انضباطية واستدعاء مختار علي بديلًا عنه، الأمر الذي دفع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس للاعتراف بالصدمة النفسية التي طالت المجموعة، بالتزامن مع هجوم وتشكيك أطلقه نجوم الكرة السعودية السابقون حول حقيقة الأسباب التي عجلت برحيل اللاعب.

  • دونيس يعترف بالطاقة السلبية ويوضح الفارق مع مختار علي

    أقر اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، خلال مؤتمره الصحفي التقديمي لمباراة الافتتاح، بأن التحضيرات لبطولة خليجي 27 كانت تسير نحو الكمال لولا تفجر أزمة مصعب الجوير المفاجئة.

    وقال دونيس في المؤتمر الصحفي: "إقامة البطولة في جدة تمثل لنا أهمية كبرى من أجل تمثيل السعودية بالطريقة الأمثل"، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق ومنحه الثقة.

    وأضاف دونيس متحدثًا عن واقعة الاستبعاد: "كل شيء كان سيصبح مثاليًا لولا ما حدث مع اللاعب والذي أصاب المجموعة بطاقة سلبية، لكن الفريق لا يزال إيجابيًا".

    ورفض المدرب اليوناني وضع البديل مختار علي في مقارنة فنية مباشرة مع اللاعب المستبعد، موضحًا الفروق التكتيكية بينهما: "لا مقارنة بين مختار علي ومصعب الجوير لأن كل منهما يلعب في مركز مختلف، مصعب بالنسبة لي كان رقمًا مهمًا وغيابه أمر مؤثر لكن لدينا الجودة لتعويضه".

    وأكد دونيس جاهزية الأخضر لخوض معترك البطولة، مشددًا على أنه بات أكثر دراية بعناصر فريقه مقارنة بفترة المونديال، ومطالبًا بالتعامل المثالي مع الضغوط لحصد اللقب الغائب.


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  • سعيد العويران يشعل الجدل ويلمح لخلافات قديمة مع المفرج

    في المقابل، فتح أسطورة الكرة السعودية الأسبق سعيد العويران باب التكهنات حول الدوافع الحقيقية وراء الإطاحة بنجم وسط نادي القادسية، معتبرًا أن الرواية الانضباطية المعلنة قد تخفي وراءها تفاصيل أخرى غير واضحة للرأي العام.

    وصرح العويران عبر شاشة قناة الكأس قائلًا: "لا يوجد دخان دون نار، مادام مصعب الجوير أخطأ في المرة الأولى وتم إنذاره ثم أخطأ مجددًا فتم استبعاده فيبدو هناك شيء ليس واضحًا".

    ولمّح العويران إلى احتمالية وجود رواسب إدارية قديمة بين الطرفين قائلًا: "يبدو أن هناك شيئًا بين المفرج والجوير، فاللاعب رحل عن الهلال بينما كان المفرج مسؤولًا بالنادي وانتقل إلى الشباب ثم القادسية".

    وجاءت تلميحات العويران لتفتح باب التساؤلات حول طبيعة التعامل الإداري مع الموهبة الشابة، لا سيما بعد انتقاله صيف العام الماضي لصفوف القادسية في صفقة كبرى تجاوزت قيمتها 11 مليون يورو.


  • قراءات حول الانضباط وتأثير الغيابات الفنية

    توسعت دائرة النقاش الفني حول تداعيات غياب الجوير بالتزامن مع ابتعاد قائد الفريق سالم الدوسري لعدم اكتمال شفائه من الإصابة، حيث علق الناقد الرياضي بندر الرزيحان عبر قناة الإخبارية قائلًا: "مواجهات السعودية والكويت لها طابع خاص وغياب مصعب الجوير وسالم الدوسري مؤثر".

    من جانبه، تناول اللاعب الدولي السابق عبده عطيف أبعاد الأزمة عبر شاشة العربية، مشيدًا بشجاعة اللاعب في تدارك الموقف قائلًا: "لا نعرف تفاصيل دقيقة حول استبعاد مصعب الجوير، ومن الجميل اعترافه بالخطأ".

    وواصل عطيف تحليله للجانب الإداري والفني قائلًا: "مفهوم الانضباط كلمة كبيرة، وتفسيرها وتحليلها يثيران إشكالية، وكنت أرى أن سامي النجعي هو خير تعويض لمصعب، مع احترامي الشديد لمختار علي".

    ويأتي هذا الجدل في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي انطلاقة مشوار الأخضر الخليجي، أملًا في تجاوز الهزة الانضباطية واستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن الكرة السعودية منذ قرابة 23 عامًا.


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