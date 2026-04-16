بعد "تخويف" ترامب .. إنفانتينو يرد على مزاعم انسحاب إيران من كأس العالم برد نهائي!

وفي محاولة للتغلب على المشكلات الأمنية في الولايات المتحدة، ضغط المسؤولون الإيرانيون من أجل نقل مبارياتهم ضمن المجموعة السابعة إلى المكسيك. ومع ذلك، أكدت رئيسة بلدية مكسيكو، كلوديا شاينباوم، أن الفيفا «قررت في النهاية أنه لا يمكن نقل المباريات من ملاعبها الأصلية». وأشارت شاينباوم إلى أن نقل المباريات سيتطلب «جهدًا لوجستيًا هائلاً» لم تكن الهيئة الإدارية مستعدة للقيام به.

وفي الوضع الحالي، لا يزال من المقرر أن تلعب إيران جميع مبارياتها الثلاث في المجموعة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تقام اثنتان من هذه المباريات الحاسمة، ضد بلجيكا ونيوزيلندا، في ملعب سوفي بلوس أنجلوس، بينما ستقام المباراة الثالثة ضد مصر في سياتل. وعلى الرغم من الضغوط من كلا الحكومتين، يظل موقف الفيفا واضحًا، حيث يظل الجدول الأصلي هو الأولوية.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم، خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، فيما تقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.