Muhammad Zaki و محمود خالد

بعد "تخويف" ترامب .. إنفانتينو يرد على مزاعم انسحاب إيران من كأس العالم برد نهائي!

هل تنسحب إيران من مونديال 2026 بسبب صراع أمريكا وإسرائيل؟

كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن موقفه بشأن مزاعم انسحاب منتخب إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، على خلفية الصراع العسكري مع أمريكا وإسرائيل.

إنفانتينو استبعد فكرة عدم مشاركة إيران في المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن "تيم ميلي" سيشارك في البطولة، رغم التوترات الجيوسياسية التي أثارت التكهنات بشأن تعرضهم للخطر حال الذهاب إلى المونديال.

  • إنفانتينو يصرّ على مشاركة إيران

    وفي كلمة ألقاها خلال منتدى "استثمر في أمريكا" الذي نظمته شبكة CNBC، تطرق إنفانتينو للحديث عن "الملف الشائك" حول مشاركة إيران في كأس العالم، في ظل شن الولايات المتحدة وإسرائيل، غارات جوية، ومدى تأثير هذا الوضع على تواجد المنتخب الإيراني في الأراضي الأمريكية.

    وقال إنفانتينو خلال المنتدى، وفقًا لشبكة CBS: "المنتخب الإيراني قادم بالتأكيد، نعم. نأمل أن تكون الأوضاع سلمية بحلول ذلك الوقت، بالطبع. وكما قلت، سيكون ذلك مفيدًا بالتأكيد. لكن إيران يجب أن تأتي. فهي تمثل شعبها بالطبع. وقد تأهلت. واللاعبون يريدون اللعب".

    السياسة مقابل الرياضة

    وقد توجه رئيس الفيفا مؤخرًا إلى مدينة أنطاليا التركية، للقاء المنتخب الإيراني شخصيًا، وأعرب عن إعجابه بمستوى الفريق واحترافه. ولا يزال يرفض فكرة أن تحدد النزاعات السياسية من يُسمح له بالمشاركة في المسابقات الكروية الدولية. موضحًا: «ذهبت لرؤيتهم. إنهم في الواقع فريق جيد جدًا. وهم يرغبون حقاً في اللعب، ويجب أن يلعبوا. يجب أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة الآن".

  • ترامب يثير مخاوف بشأن الأمن والسلامة

    وقد ازدادت تعقيدات الوضع بسبب الرسائل المتضاربة الصادرة عن البيت الأبيض؛ فالتقارير الأولية تشير إلى أن اللاعبين الإيرانيين مرحب بهم، بينما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تردده عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    وفي منشور له على منصة «تروث سوشيال»، ادعى ترامب بأنه على الرغم من أن الفريق مرحب به من الناحية الفنية، إلا أنه "لا يعتقد أن وجودهم هناك أمر مناسب، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم".

    وأثارت هذه التعليقات رد فعل فوريًا من رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج. الذي أشار إلى عدم وجود ضمانات أمنية، وأن المنتخب الوطني قد يرفض دخول الولايات المتحدة نهائيًا. حيث قال تاج الشهر الماضي: "عندما ذكر (الرئيس) ترامب صراحةً بأنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فإننا بالتأكيد لن نسافر إلى أمريكا".

    طلب إيران مرفوض

    وفي محاولة للتغلب على المشكلات الأمنية في الولايات المتحدة، ضغط المسؤولون الإيرانيون من أجل نقل مبارياتهم ضمن المجموعة السابعة إلى المكسيك. ومع ذلك، أكدت رئيسة بلدية مكسيكو، كلوديا شاينباوم، أن الفيفا «قررت في النهاية أنه لا يمكن نقل المباريات من ملاعبها الأصلية». وأشارت شاينباوم إلى أن نقل المباريات سيتطلب «جهدًا لوجستيًا هائلاً» لم تكن الهيئة الإدارية مستعدة للقيام به.

    وفي الوضع الحالي، لا يزال من المقرر أن تلعب إيران جميع مبارياتها الثلاث في المجموعة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تقام اثنتان من هذه المباريات الحاسمة، ضد بلجيكا ونيوزيلندا، في ملعب سوفي بلوس أنجلوس، بينما ستقام المباراة الثالثة ضد مصر في سياتل. وعلى الرغم من الضغوط من كلا الحكومتين، يظل موقف الفيفا واضحًا، حيث يظل الجدول الأصلي هو الأولوية.

    ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم، خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، فيما تقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.