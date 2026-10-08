أُدين مانشستر سيتي مؤخرًا بانتهاك 114 لائحة مالية من قِبل لجنة مستقلة. وقد أحدث هذا القرار صدمة في كرة القدم الإنجليزية، مُلقيًا بظلال من الشك على مستقبل العديد من النجوم البارزين في ملعب الاتحاد. ومع ذلك، يتمسك النادي ببراءته، كما قدّم رسميًا استئنافًا ضد القرار.

تزامن توقيت الحكم مع انطلاق فترة التوقف الدولي، ما وفّر للفريق حماية مؤقتة من التدقيق الإعلامي المكثف. ومع عدم وجود أي مؤتمرات صحفية أو مباريات مقررة خلال الأسبوعين الماضيين، تعود الكرة المحلية الآن إلى الواجهة بينما يتعامل عملاق مانشستر مع هذا الموقف غير المسبوق خارج الملعب.



