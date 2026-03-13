خلال فترة الانتقالات في يناير، ركز إنتر بشكل أساسي على التخلي عن بعض اللاعبين، حيث تم بيع أسلاني وبالاسيوس والأخوين كاربوني (فرانكو وفالنتين)؛ ولم يتم أي تعاقدات للفريق الأول - وكان التعاقد الوحيد في منتصف الموسم هو انضمام الكرواتي ليون ياكيروفيتش إلى فريق تحت 23 عامًا - لكن ماروتا وأوزيليو أبرما صفقة مستقبلية، حيث تعاقدا مع لاعب الوسط الفرنسي يانيس ماسولين (مواليد 2002) من مودينا، الذي سينهي الموسم في دوري الدرجة الثانية وسيصل إلى ميلانو في الصيف.
دونادوني عن ماسولين: "لا حاجة إلى علماء لتقييم قدراته". المبلغ الذي دفعه إنتر، دوره وخصائصه
"إذا اشتراه إنتر..."
تحدث روبرتو دونادوني، مدرب فريق سبيتسيا - الذي سيواجه مودينا في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي للدرجة الثانية - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة عن مزايا ماسولين قائلاً: "إذا قرر إنتر ميلان التعاقد معه، فلا داعي لعلماء لتقييم قدراته، فهو لاعب يستحق اهتماماً خاصاً، حتى وإن لم أكن من المدربين الذين يطلبون من لاعبيهم مراقبة الخصم عن كثب، فمن الضروري منعه من الدوران عندما يكون ظهره إلى المرمى".
وللعلم، فاز مودينا بنتيجة 3-0 بهدفين من دي لوكا وهدف من غليوزي، ودخل ماسولين من مقاعد البدلاء قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة ليحل محل سانتورو.
كم دفع نادي إنتر، والدور والخصائص
استثمر إنتر 3.5 مليون يورو في يانيس ماسولين، حيث أبرم صفقة انتقال نهائية مع اللاعب الذي وقع عقدًا مدته أربع سنوات ونصف، تنتهي في 30 يونيو 2030. إنه لاعب متعدد الاستخدامات في خط الوسط، بدأ مسيرته كلاعب هجوم ثانٍ لكنه وجد مكانه المثالي بعد أن تراجع بضعة أمتار إلى الخلف: لاعب جناح طبيعي، يمكنه عند الحاجة أن يلعب أيضًا في أدوار أخرى في الخط الوسط، سواء كصانع ألعاب أو متقدمًا في منطقة الثلث الأخير. لاعب خط وسط قوي بدنيًا، بارع في الرؤوس بفضل طوله البالغ 190 سم، وكثيرًاما قورن بأدريان رابيو بسبب خصائصه وجنسيته. ساعده وصوله إلى إيطاليا على التحسن تكتيكيًا وجسديًا، فقد زاد ماسولين من كتلة عضلاته وأصبح أكثر قوة وجاهزية للتصدي.