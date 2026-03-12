في سوق الانتقالات في يناير، تحرك إنتر بشكل أساسي في اتجاه الخروج مع بيع أسيلاني وبالاسيوس والأخوين كاربوني (فرانكو وفالنتين)؛ لم يتم إجراء أي صفقات شراء للفريق الأول - الوحيد الذي انضم إلى الفريق في منتصف الموسم هو الكرواتي ليون جاكيروفيتش الذي انضم إلى فريق تحت 23 عامًا - لكن ماروتا وأوسيليو أبرما صفقة شراء مستقبلية، حيث حجزوا لاعب خط الوسط الفرنسي يانيس ماسولين من مودينا، المولود عام 2002، والذي سينهي الموسم في دوري الدرجة الثانية وسيصل إلى ميلانو في الصيف.
ترجمه
دونادوني عن ماسولين: "لا حاجة إلى علماء لتقييم الصفات". كم دفع إنتر، الدور والخصائص
"إذا اشتراه إنتر..."
تحدث روبرتو دونادوني، مدرب فريق سبيتسيا - المنافس القادم لمودينا في الجولة 30 من الدوري، المباراة المقررة يوم الجمعة 13 مارس الساعة 20:30 - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة عن مزايا ماسولين: "إذا كان إنتر قد فكر في شرائه، فلا داعي لأن نكون علماء لتقييم قدراته، فهو لاعب يستحق اهتمامًا خاصًا، حتى لو لم أكن من المدربين الذين يطلبون من لاعبيهم مراقبة الخصم عن كثب، فمن الضروري عدم السماح له بالدوران عندما يكون ظهره إلى المرمى".
كم دفع إنتر، الدور والخصائص
بالنسبة ليانيس ماسولين، استثمر إنتر 3.5 مليون يورو في صفقة انتقال نهائية مع اللاعب الذي وقع عقدًا لمدة أربع سنوات ونصف، ينتهي في 30 يونيو 2030. إنه لاعب وسط متعدد الاستخدامات، بدأ كلاعب ثاني، لكنه وجد موقعه المثالي بعد أن تراجع بضعة أمتار: لاعب وسط طبيعي، يمكنه أيضًا اللعب في مراكز أخرى في الفريق عند الحاجة، سواء كلاعب صانع ألعاب أو متقدم في خط الهجوم. لاعب وسط قوي بدنيًا، بارع في الضربات الرأسية بفضل طوله الذي يبلغ 190 سم، وغالبًامايُقارن بأدريان رابيو بسبب خصائصه وجنسيته. ساعده وصوله إلى إيطاليا على تحسين مستواه التكتيكي والبدني، حيث زاد ماسولين من كتلة عضلاته وأصبح أكثر قوة وجاهزية للتصدي للخصوم.