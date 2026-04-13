دومينيك كالفيرت-لوين "لا يحمل أي ضغينة" تجاه حادثة شد شعر ليساندرو مارتينيز، حيث يتحدث مهاجم ليدز عن حادثة البطاقة الحمراء في مباراة مانشستر يونايتد

وكانت اللحظة الأكثر إثارةً هي تلك التي حصل فيها مارتينيز على بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) لقيامه بشد شعر كالفيرت-لوين. وفي تعليقه على الحادثة بعد المباراة، أبدى مهاجم ليدز موقفاً مهنياً قائلاً: "لا أعلم، فأنا لا أضع القواعد. شعرت بشعري يُشد، فأبلغت الحكم، وهو من يتخذ القرارات. كان الأمر مؤسفاً بالنسبة له، سواء كان ذلك عن قصد أم لا. ولا أحمل أي ضغينة".

أثبت كالفيرت-لوين، الذي سدد خمس محاولات على المرمى لكنه فشل في التسجيل، أهميته الدفاعية لفريق ليدز عندما أبعد الكرة عن خط المرمى في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال: "كنت فقط في اللحظة المناسبة، منتبهًا ومتفاعلًا ومنتظرًا. كنت أقوم بعملي. لحسن الحظ كنت هناك لأبعد الكرة عن خط المرمى، ويمكن القول إن هذا عوض عن الفرص التي كان يجب أن أسجلها في المرمى الآخر".