دومينيك كالفيرت-لوين "لا يحمل أي ضغينة" تجاه حادثة شد شعر ليساندرو مارتينيز، حيث يتحدث مهاجم ليدز عن حادثة البطاقة الحمراء في مباراة مانشستر يونايتد
ليدز يذهل مانشستر يونايتد المتعثر
انقلبت موازين المباراة بشكل حاسم لصالح الضيوف، حيث أظهر نواه أوكافور تلك الفعالية التهديفية التي افتقدها ليدز طوال هذا الموسم، وسجل هدفين في أول 30 دقيقة من المباراة ليصدم أصحاب الأرض. وعلى الرغم من محاولة يونايتد القوية في الدقائق الأخيرة، التي انطلقت بضربة رأس من كاسيميرو وتمريرة حاسمة سابعة عشرة من برونو فرنانديز، لم يتمكن «الشياطين الحمر» من تعويض النتيجة.
كالفيرت-لوين يتحدث عن طرده الغريب
وكانت اللحظة الأكثر إثارةً هي تلك التي حصل فيها مارتينيز على بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) لقيامه بشد شعر كالفيرت-لوين. وفي تعليقه على الحادثة بعد المباراة، أبدى مهاجم ليدز موقفاً مهنياً قائلاً: "لا أعلم، فأنا لا أضع القواعد. شعرت بشعري يُشد، فأبلغت الحكم، وهو من يتخذ القرارات. كان الأمر مؤسفاً بالنسبة له، سواء كان ذلك عن قصد أم لا. ولا أحمل أي ضغينة".
أثبت كالفيرت-لوين، الذي سدد خمس محاولات على المرمى لكنه فشل في التسجيل، أهميته الدفاعية لفريق ليدز عندما أبعد الكرة عن خط المرمى في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وقال: "كنت فقط في اللحظة المناسبة، منتبهًا ومتفاعلًا ومنتظرًا. كنت أقوم بعملي. لحسن الحظ كنت هناك لأبعد الكرة عن خط المرمى، ويمكن القول إن هذا عوض عن الفرص التي كان يجب أن أسجلها في المرمى الآخر".
التركيز لا يزال منصبًا على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز
وبفضل هذه النتيجة، ابتعد ليدز بست نقاط عن منطقة الهبوط، مما أعطى دفعة قوية لآماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز. وشدد كالفيرت-لوين على أهمية النظر إلى الصورة الأوسع بدلاً من الاكتفاء بالاحتفال بفوز تاريخي خارج أرضه على فريق مايكل كاريك.
وأوضح المهاجم، مشدداً على النهج العملي للفريق: "من السهل المجيء إلى هنا وصنع التاريخ، لكن هذا لا يهم في نهاية الموسم عندما يتم حساب النقاط. هذا هو كل ما نركز عليه - مباراة تلو الأخرى، للتأكد من بقائنا في الدوري الإنجليزي الممتاز".
أزمة دفاعية متفاقمة تواجه كاريك
يواجه مانشستر يونايتد الآن أزمة دفاعية متفاقمة قبل رحلته المقبلة إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيقضي مارتينيز عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات. وفي الوقت نفسه، سيسعى ليدز إلى الاستفادة من هذا الزخم المهم عندما يستضيف ولفرهامبتون، بهدف تعزيز مكانه الذي حصل عليه بصعوبة في الدوري الممتاز.