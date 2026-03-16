دومينيك سزوبوسلاي ينتقد جماهير ليفربول بعد التعادل المخيب للآمال أمام توتنهام
تتصاعد مشاعر الإحباط في أنفيلد
تلقى سعي ليفربول للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى ضربة قوية أخرى يوم الأحد، بعد أن فشل في استغلال سيطرته على مباراة توتنهام. ورغم تسديده 17 كرة، افتقر «الريدز» إلى الحسم، حيث لم تصل سوى أربع تسديدات منها إلى المرمى. وكان زوبوسلاي قد منح أصحاب الأرض التقدم في الشوط الأول بضربة حرة رائعة - وهي هدفه الحادي عشر في موسمه الفردي المتميز - لكن السيناريو المألوف المتمثل في هشاشة الدفاع في الدقائق الأخيرة عاد ليتكرر. أصاب هدف التعادل الذي سجله ريتشارليسون في الدقيقة 90 الجماهير الصامتة بالصدمة، مما أدى إلى صيحات الاستهجان عند نهاية المباراة وهجرة جماعية واضحة من المدرجات قبل انتهاء المباراة. هذا النتيجة تترك النادي في المركز الخامس، مما يسلط الضوء على اتجاه مقلق يتمثل في خسارة النقاط في الدقائق الأخيرة من المباريات.
"ابقوا معنا" – نداء زوبوسلاي
بعد المباراة، لم يتردد زوبوسلاي في التعبير عن رأيه بشأن تأثير مغادرة المشجعين مبكراً. وقال للصحفيين: "لا أعتقد أن مغادرة الناس للملعب بعد مرور 80 دقيقة تفيدنا؛ فهي لا تفيدنا على الإطلاق". وحث لاعب الوسط الجماهير على البقاء أوفياء للفريق رغم تراجع مستوى الأداء مقارنة بالمباريات المثيرة التي توجت بالفوز باللقب الموسم الماضي. "ابقوا معنا. الجميع يلاحظ ذلك، وعندما نتلقى هدفاً، لا يزال الناس يغادرون - أنتم لا تغادرون عندما نسجل. أتفهم الإحباط، لكننا بحاجة إليهم؛ نحن بحاجة إلى الجميع. من الطبيعي أن نتكاتف أكثر في الأوقات الصعبة لأن هذا ما نحتاجه".
موسم اتسم بانهيار الفريق في الدقائق الأخيرة
التعادل مع توتنهام هو الأحدث في سلسلة من النتائج التي أهدر فيها ليفربول نقاطًا في الوقت المحتسب بدل الضائع. فقد حُسمت الهزائم الأخيرة أمام ولفرهامبتون واندررز ومانشستر سيتي وبورنموث بأهداف استقبلتها شباك الفريق بعد الدقيقة 90، مما تسبب في شعور واضح بالقلق في مدرجات الملعب. وكشف زوبوسلاي أن الفريق عقد مؤخرًا اجتماعًا داخليًا لمناقشة آماله المتضائلة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 1-0 أمام غالطة سراي في اسطنبول. واختتم قائلاً: "علينا أن نستيقظ ونبدأ في السير في الاتجاه الذي نريده لنلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. الوقت ينفد منا".
مباراة حاسمة في البطولة الأوروبية ذات الرهانات الكبيرة
مع استعداد ليفربول للمباراة التاريخية التي ستقام يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد، لن يتوفر للفريق الكثير من الوقت للراحة. ويحتاج الفريق بشدة إلى توحيد الصفوف بعد الخلافات التي شهدها يوم الأحد، لذا ستخضع الأجواء لمراقبة دقيقة. وإذا فشل فريق أرني سلوت في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ولم يحسن مركزه المتأرجح بالفعل في الدوري، فسيواجه احتمالاً حقيقياً للغاية بالغياب عن كرة القدم الأوروبية الراقية لموسم كامل.
