دومينيك سوبوسلاي يتورط في مواجهة حادة مع مشجعي ليفربول عقب الهزيمة المذلة أمام مانشستر سيتي
التوترات تصل إلى ذروتها في ملعب الاتحاد
تعرض ليفربول لهزيمة ساحقة بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي نتيجة أبرزت بوضوح عمق الصعوبات المستمرة التي يواجهها النادي، سواء داخل الملعب أو خلف الكواليس.
وبينما غادر العديد من مشجعي الريدز البالغ عددهم 8000 مشجع الملعب قبل وقت طويل من نهاية المباراة، أعرب أولئك الذين بقوا عن مشاعرهم بوضوح. وشوهد زوبوسلاي، الذي بدا محبطًا بشكل واضح من النتيجة والاستقبال الذي لقيه من المدرجات، وهو يهز كتفيه ويلوح بذراعيه في مواجهة متوترة قبل أن يتدخل زميله فيديريكو كييزا ليأخذه بعيدًا.
المشجعون غاضبون من السلوك «المتكبر»
وسرعان ما غمرت مقاطع فيديو للحادث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك المشجعون في موقف لاعب خط الوسط خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها النادي.
كتب المستخدم @Ayodelebiodun: "تخيلوا مدى الجرأة التي يجب أن تكونوا عليها لتلعبوا بهذا السوء، وتخسروا 4-0، وتلقيوا باللوم بطريقة ما على المشجعين الذين ربما أنفقوا كل رواتبهم، وسافروا نصف المسافة عبر البلاد لدعمكم أيها الفاشلون. يا لهؤلاء اللاعبين من أطفال مدللين".
وقال مشجع آخر للريدز، @ianyoungkop: "هذا الأحمق يتصرف وكأنه فوق مستواه".
وكتب @Corballyred: "أنا أكبر معجب بزوبوسلاي، لكنه يجب أن يعتذر عن هذا". "كيف يمكنه أن يشكك في التزام المشجعين بينما يبدو أن اللاعبين لا يكترثون ويجرون في الملعب وكأنها مباراة تكريمية".
لم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، حيث وصفه مشجع آخر مستاء بأنه "لاعب متعجرف للغاية"، بينما أضاف آخر: "المشجعون المسافرون يدفعون رواتبكم، يصفقون وينزلون إلى النفق، التمثيل المسرحي لا ينجح مع المشجعين".
زوبوسلاي يطالب بمزيد من الحماس
على الرغم من ردود الفعل السلبية بشأن سلوكه داخل الملعب، لم يتردد زوبوسلاي في تقييم أداء فريقه عقب الهزيمة. وفي حديثه إلى قناة TNT Sports، أبدى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا صراحةً شديدةً بشأن قلة الجهد الذي أظهره الفريق خلال خروجه من الدور ربع النهائي.
وتحدث لاعب الوسط بصراحة عن الفشل الجماعي، قائلاً: "لم تكن العقلية موجودة بالقدر الكافي. بصراحة، لم يكن أي منا حاضراً بقدر ما كان بإمكانه. إنها أوقات عصيبة، لكن علينا أن نتكاتف. يوم الأربعاء، هناك فرصة أخرى، لكن علينا أن ندرك جيداً أن هذا ليس الموسم الذي نرغب في إنهاءه".
موسم على حافة الهاوية
تركت تداعيات الهزيمة أمام مانشستر سيتي المدرب آرني سلوت أمام العديد من الأسئلة التي يتعين عليه الإجابة عنها، في الوقت الذي لا تزال فيه بدايته الأولى في أنفيلد تتعثر. ومع إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لتزيد من حجم المأساة، بدا الفارق بين عملاقي كرة القدم الإنجليزية أوسع من أي وقت مضى على ملعب الاتحاد.
لكن ليس هناك وقت أمام الريدز لتضميد جراحهم، حيث تقترب مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة للموسم ضد باريس سان جيرمان يوم الأربعاء. يجب على ليفربول إيجاد طريقة للتصالح مع جماهيره واستعادة مستواه إذا أراد إنقاذ أي شيء من موسم يخرج بسرعة عن السيطرة.