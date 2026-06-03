أعلن نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن شهر سبتمبر المقبل سيكون الموعد الرسمي للكشف عن الدولة الحاضنة لبطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2026-2027، بالإضافة إلى إجراء مراسم سحب القرعة الخاصة بها.
دولتان من الخليج الأقرب .. الكشف عن موعد الإعلان عن مستضيف كأس السوبر السعودي 2026
نسخة استثنائية للسوبر السعودي
يأتي هذا الإعلان في ظل ترقب جماهيري وإعلامي واسع النطاق بعدما حدد الحساب الرسمي للمسابقة مواعيد المواجهات؛ حيث من المقرر أن تنطلق منافسات الدور نصف النهائي يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في الرابع من ديسمبر 2026.
وتكتسب هذه النسخة من بطولة كأس السوبر السعودي طابعاً استثنائياً ومثيراً عبر مشاركة أربعة أندية بارزة تسعى لاقتناص أولى ألقاب الموسم الكروي الجديد، وهي: النصر، الأهلي، القادسية، والخلود، حيث يشارك الأخير كبديل لنادي الهلال الذي تم استبعاده من منافسات هذه النسخة إثر اعتذاره عن خوض مواجهة النسخة الماضية أمام الأهلي في هونج كونج.
عروض خليجية لاستضافة كأس السوبر السعودي
وفي سياق الترتيبات اللوجستية والتسويقية، أكد نعيم البكر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "في 90" القنوات الرياضية السعودية، أن بطولة كأس السوبر أصبحت تُمثل منتجاً تجارياً واستثمارياً بالغ الأهمية لكافة الاتحادات الرياضية، مشيراً إلى أن العوامل المناخية في منطقة الخليج العربي تجعل من الصعب جداً إقامة المنافسات خلال شهر أغسطس، وهو ما دفع الاتحاد للبحث عن التوقيت الأنسب والأجواء المثالية للاعبين والجماهير.
وكشف البكر عن تلقي الاتحاد السعودي عروضاً جادة من دولتين خليجيتين لاستضافة الحدث المرتقب، وسط توافق بين جميع الأطراف المعنية على أن الفترة الممتدة بين نوفمبر وديسمبر هي الأنسب تنظيمياً، مشدداً على أن العمل مستمر لاستكمال كافة الترتيبات ومؤكداً أن الهوية النهائية للدولة المستضيفة ستتضح تماماً في سبتمبر قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج.
تحرك كويتي رسمي لاستضافة السوبر
على صعيد التحركات الميدانية لبحث ملفات الاستضافة، برز التحرك الرسمي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي تقدم بطلب رسمي لاحتضان البطولة، وهو ما أعقبه زيارة تفقدية قام بها وفد رفيع المستوى من الاتحاد السعودي في 11 مايو الماضي إلى دولة الكويت للوقوف على مدى جاهزية المنشآت الرياضية والمرافق الفندقية.
وقد شملت هذه الجولة الميدانية تقييماً شاملاً لملعب جابر الأحمد الدولي المرشح لاستضافة المباريات، حيث ضم الوفد السعودي الزائر ممثلين متخصصين عن إدارات المسابقات، والحكام، والمراقبين، واللجنة الإعلامية، وذلك بهدف صياغة وإعداد تقرير فني ولوجستي متكامل ومفصل سيتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرار النهائي والحاسم بشأن الدولة التي ستنال شرف استضافة السوبر بناءً على معايير دقيقة.
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تاريخ كأس السوبر السعودي
بالنظر إلى الجانب التاريخي لهذه المسابقة، فقد تأسست بطولة كأس السوبر السعودي رسمياً عام 2013 كبطولة سنوية يشرف عليها الاتحاد المحلي، وبدأت بنظام المباراة الواحدة التي تجمع بين بطل الدوري السعودي للمحترفين وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن تشهد تطوراً نوعياً بدءاً من موسم 2022–2023 لتتوسع وتضم 4 فرق (بطلا الدوري والكأس ووصيفاهما) بنظام المربع الذهبي.
وتماشياً مع الاستراتيجية الرامية لتعزيز الحضور الدولي للكرة السعودية وتوسيع انتشارها عالمياً، أقيمت عدة نسخ خارج المملكة، حيث احتضنت العاصمة البريطانية لندن نسخ أعوام 2015 و2016 و2018، واستضافت أبوظبي نسخة 2024، بينما أقيمت النسخة الماضية لعام 2025 في هونغ كونغ والتي توج بلقبها النادي الأهلي عقب فوزه على النصر بركلات الترجيح.
ويتربع نادي الهلال حالياً على صدارة السجل الذهبي للبطولة كأكثر الأندية تتويجاً بـ 5 ألقاب حققها أعوام (2015، 2018، 2021، 2023، 2024)، يليه النصر والأهلي بلقبين لكل منهما، في حين حققت أندية الاتحاد والشباب والفتح اللقب لمرة واحدة في تاريخها.