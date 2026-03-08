ساعد كابتن منتخب إنجلترا كين فريق توتنهام في الوصول إلى نهائي كأس الرابطة ونهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سجل 280 هدفًا للنادي الذي منحه فرصته الكبيرة. ومع ذلك، لم يتمكن من الفوز بأي لقب كبير، حيث بدأ العشب يبدو أكثر خضرة في مكان آخر.

تم الانتهاء من صفقة انتقاله إلى بايرن ميونيخ مقابل مبلغ ضخم في عام 2023، حيث حافظ كين على مستواه الفردي الرائع مع العملاق الألماني، بينما فاز بلقب الدوري الألماني.

تفتقد ملعب توتنهام هوتسبير بشدة الشرارة التي كان كين يضفيها على الفريق. نجح أنجي بوستيكوغلو في تحقيق لقب الدوري الأوروبي في عام 2025، منهياً 17 عاماً من الجفاف على صعيد الألقاب، لكن توتنهام انتقل من توماس فرانك إلى المدرب المؤقت إيغور تودور على مدار 10 أشهر يمكن نسيانها إلى حد كبير.