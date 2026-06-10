قضية غريبة تثير الجدل في السعودية.. تفاصيل عرض "علامة الأهلي التجارية" للبيع بـ50 مليون ريال!

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الجزيرة" مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قضية عرض علامة النادي الأهلي التجارية للبيع؛ والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية.

الصحيفة أشارت إلى أن هذه القضية، تعود للفترة التي شهدت تصحيح أوضاع الجهات والشركات والأندية؛ التي تتضمن شعاراتها "السيفين والنخلة"، ومن بينها الأهلي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الراقي، قامت بتعديل شعار النادي وهويته البصرية، ضمن هذه الإجراءات - سالفة الذكر -؛ بينما سجل أحد المستثمرين اسم الأهلي في نفس الفترة، كـ"علامة تجارية" لدى وزارة التجارة السعودية.

ولم يكتفِ هذا المستثمر، بتسجيل اسم الأهلي كـ"علامة تجارية" فقط؛ بل حصل على ترخيص من وزارة الرياضة السعودية، لإنشاء مركز وصالة رياضية يحملان نفس الاسم.

كما تتضمن الترخيص الذي تحصل عليه؛ ممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة والألعاب الرياضية، من بينها "كرة القدم واليد والطائرة والتنس".