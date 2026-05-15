"لمَ لا نغيّر بوصلة الدوري".. رئيس ضمك يثير الجدل قبل مواجهة النصر ويكشف حقيقة مكافآت الهلال الضخمة!

المثير في الأمر أن عملاق الرياض النصر، قد يدخل مواجهة نادي ضمك؛ وهو ضامن لقب دوري روشن السعودي 2025-2026، بشكلٍ رسمي.
هذه الحالة ستكون إذا فشل نادي الهلال "الوصيف"، في الفوز على فريق نيوم الأول لكرة القدم، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هُنا.. سيكون النصر على موعد مع ليلة تاريخية، في عالم الساحرة المستديرة؛ وهي كالتالي:
* أولًا: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "2".
* ثانيًا: التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
نعم.. الهلال سيواجه نيوم، الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء السبت القادم، في الجولة 33 من مسابقة دوري روشن؛ بينما سيلتقي النصر مع نادي جامبا أوساكا الياباني في الثامنة و45 دقيقة من مساء نفس اليوم، في نهائي دوري أبطال آسيا "2".
وإذا فاز النصر على جامبا أوساكا، وسقط الهلال بـ"التعادل أو الهزيمة" ضد نيوم؛ فإن النصر سيحتفل في نفس الليلة، بلقبي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا "2".