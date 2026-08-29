"من عافنا عفناه ولو كان غالي" .. عودة بنزيما مرفوضة في الاتحاد، وعن مارتينيلي: صفقة غريبة ستضر سامرفيل!

وقال الإعلامي السعودي في تصريحاته:"من عافنا عفناه ولو كان غالي، أنا كمشجع اتحادي مستحيل أتقبل عودة بنزيما إلى الفريق مرة أخرى، لأنه استغنى عن الفريق في وقت صعب للغاية".

وعندما سأله الصحفي وليد الفراج عن ما إذا كانت هذه الفكرة مطروحة بالفعل داخل النادي، أجاب:"شاهدت بعض الأقاويل عن الأمر، ولكن عودة بنزيما ليست مقبولة، لأن صفاته لا تناسب المدرب فيسينج أولًا، كما أنه لم يقدم أي شيء مع الاتحاد والهلال في آخر سنة له".

وتابع:"لم ينتج أي شيء مفيد للمجموعة، سواء عند حصوله على الكرة أو بدونها، لذلك من الناحية الفنية فالأمر لا يناسب النادي، بالإضافة أيضًا إلى ما حدث في أزمة تجديد عقده".



