Mateo Retegui Ahli Qadsiah 2025-2026
أحمد فرهود

قد يتم سحب لقب الدوري السعودي من الأهلي أو يُحرم من النخبة الآسيوية!.. تطورات جديدة في شكوى القادسية

الأهلي
القادسية
دوري روشن السعودي

كواليس جديدة في القضية التي أشغلت الرأي العام..

كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن كواليس مثيرة، في قضية نادي القادسية ضد عملاق جدة الأهلي؛ وذلك على خلفية أحداث قمة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الأهلي فاز (2-1) على القادسية، يوم 21 نوفمبر من عام 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وبعد المباراة.. قدّم القادسية شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي؛ للمطالبة بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، رغم الهزيمة ضد الراقي.

  Franck Kessie Ahli Qadsiah 2025-2026

    تفاصيل شكوى القادسية ضد النادي الأهلي

    في أعقاب مباراة الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ قدّم نادي القادسية شكوى ضد نظيره الأهلي، بحجة تغيير الراقي لـ"قائمته الرسمية" المُعلن عنها.

    وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.

    إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.

    وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.

    ومن ناحيته.. تمسك مسؤولو القادسية بأن النادي الأهلي، قام بتغيير "قائمته الرسمية" لمباراة الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد انتهاء المدة القانونية، والمُحددة بـ75 دقيقة.

    ووسط هذا الشد والجذب.. رفضت لجنتا "الانضباط والأخلاق" و"الاستئناف" بالاتحاد المحلي لكرة القدم، شكوى القادسية ضد الأهلي؛ ليقوم فارس الشرقية بالتصعيد رسميًا، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

  • مفاجأة محتملة في موعد قرار مركز التحكيم الرياضي

    ومن ناحيته.. أعلن القانوني أحمد الشيخي، إمكانية تأخُر صدور قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، في قضية نادي القادسية ضد عملاق جدة الأهلي، إلى ما بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الشيخي أشار في تصريحات مع برنامج "نادينا"، مساء يوم الخميس، إلى أن مثل هذه القضايا؛ تستغرق من 4 إلى 5 شهور، أمام مركز التحكيم الرياضي.

    وأوضح الشيخي أن تصعيد القادسية إلى مركز التحكيم؛ جاء بعد حصوله على "حيثيات" قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في شهر فبراير 2026.

    وأضاف القانوني الرياضي: "لذلك.. نحن لا نزال في منتصف الطريق فقط؛ حيث هُناك وقت للمُخاطبات بين الأندية، ودفع الرسوم واختيار المحكمين".


  • لقب الدوري قد يُسحب من الأهلي بعد نهاية الموسم

    واستكمالًا لتصريحاته.. أكد القانوني الرياضي أحمد الشيخي، أن النادي الأهلي قد يتعرض لخصم نقاط، أو يُسحب منه لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وعن ذلك يقول الشيخي: "إذا أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بعد نهاية الموسم، وتم إدانة الأهلي فيه بشكلٍ رسمي؛ سيتم خصم نقاط منه، وإعادة ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين".

    بمعنى.. إذا حصل الأهلي على لقب الدوري، أو حجز مقعد مؤهل إلى النخبة الآسيوية 2026-2027، ثم تم إدانته بخصم نقاط في قضية القادسية؛ سيتم وقتها إعادة ترتيب الجدول، وهو ما قد يؤدي إلى سحب اللقب منه أو حرمانه من المشاركة القارية.

    وأنهى الشيخي تصريحاته؛ بالقول: "إن شاء الله لا ينتهي هذا الموسم؛ إلا وقد صُدِر قرار مركز التحكيم، وتم إغلاق القضية نهائيًا".


  Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League Elite

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتا

