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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "هدّاف تحت أنظار دورتموند وبديل جواو فيليكس" .. مواهب منتظرة في الجولة السادسة!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21

مواهب ننتظر رؤيتها في الجولة السادسة من دوري جوّي للنخبة..

من أجل النقب حول المزيد من المواهب الكروية، نستعد لمشاهدة الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، والتي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

صراع الهدافين لا يقلّ في إثارته، عن سباق ترتيب دوري جوّي للنخبة، الذي تتغير مراكزه مع كل جولة، ففي الوقت الذي ينفرد فيه الاتحاد بالصدارة، يجد نفسه مهددًا بفقدان أكثر من مركز في حالة التعثر، في ظل مطاردة الفتح والأهلي والهلال.

ويتأهب الاتحاد لمواصلة الانفراد بالصدارة، حيث يواجه الخلود (الذي يملك طموح الكبار في دوري روشن)، فيما يبحث الأهلي، الذي انضم عدد من لاعبيه لتدريبات الفريق الأول في فترة التوقف، عن العودة للمقدمة، بنقاط الوحدة، مع انتظار تعثر العميد، وكذلك الفتح الذي يحل ضيفًا على النجمة.

الهلال، الذي خرج متعادلًا من مواجهة الجبلين، يبحث عن التعويض أمام الوطن، في الرياض، فيما يأمل النصر في اقتناص نقاط التضامن، من أجل تحقيق قفزة كبرى في سلم الترتيب، حيث يتواجد في المركز الرابع عشر، مبتعدًا عن المركز السادس، بثلاث نقاط.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..

  • لؤي العبيدي "الهلال"

    مهاجم فريق الهلال، الذي وقع عليه اختيارنا كأحد أبرز مواهب شهر سبتمبر 2026، في دوري جوّي للنخبة، والذي أبرز تألقه اللافت في التحرك بالمساحات خلف المدافعين، فضلًا عن امتلاكه حساسية الوصول للمرمى، وهو الذي سجل أربعة أهداف في شباك نيوم والجبلين، ومع استدعائه للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في معسكر أوزبكستان، نجح في هز شباك روسيا والمنتخب الأوزبكي.

    يأتي ذلك وسط تقارير تشير إلى أن العبيدي، الذي يمتلك جنسية كندية، بات محلّ مراقبة من قِبل بوروسيا دورتموند، فضلًا عن نادٍ إسباني آخر، يدرس التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

    العبيدي أثبت بأنه موهبة تستحق أن تجد لنفسها مكانًا في أوروبا، بأرقامه الرائعة مع "شباب" الهلال والمنتخب السعودي، خاصة وأن فرص انضمامه للفريق الأول ليست قوية، في وجود أولي واتكينز ومحمد قادر ميتي.

  • سعد حقوي "النصر"

    ربما يعول النصر عليه كثيرًا من أجل اللحاق بركب المراكز المتقدمة في دوري جوّي للنخبة، خاصة وأنه كان أحد أبرز اللاعبين، في الموسم الماضي، فضلًا عن استدعائه في الفريق الأول، من قِبل المدير الفني أنج بوستيكوجلو، حيث شارك في مباراة ودية، وسجل هدفًا في مرمى الأنوار.

    حقوي الذي تم اختياره كأفضل لاعبي دوري جوّي للنخبة، في فبراير الماضي، كان يمتاز بثنائيته مع عبد الرحمن سفياني، التي تحتكر وسط الميدان، فيما استحق حقوي أن يلقب بـ"بديل جواو فيليكس"، كصانع ألعاب رائع، قادر على التسجيل والصناعة.

  • عبد المجيد حسين "الاتحاد"

    عندما تنظر إلى الاتحاد، تجد هدافًا مذهلًا اسمه عمار الغامدي، وأيضًا عبد المجيد حسين، رقم "10"، الذي يستحق أن يكون الجندي المجهول بين شباب العميد.

    ما بين الاعتماد على خطة 4-4-2، يشكل حسين ثنائية الوسط مع محمد هزازي، فيما يمارس عدة أدوار، بين التراجع وبناء اللعب، والانطلاق من الطرف الأيسر والعمق، وكذلك صناعة الفرص باستغلال الكرات العرضية، ومحاولات التسديد أيضًا، علمًا بأن صنع تمريرة حاسمة في آخر جولتين، كما كاد أن يسجل في مرمى الفيصلي، قبل أن ترتطم الكرة في العارضة.

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  • إياد هوسا "القادسية"

    بينما كان يشارك مع المنتخب السعودي في دورة الألعاب الآسيوية، ترك إياد هوسا، بصمته، برأسية خاطفة في شباك قطر، ليضفي الثنائية مع محمد برناوي.

    ليس ذلك فحسب، بل إنه الأخضر عندما تعثر في مباراتيه المتتاليتين، وصولًا إلى ربع النهائي، كان هوسا الأكثر تسديدًا بين لاعبي المنتخب في البطولة، ليواصل إثبات ندم الأهلي على فقدانه، بعد أن سمح بانتقاله إلى بني قادس، في الموسم الماضي، خاصة وأنه يثبت تميزه دوليًا، بعد أن سجل هدفين في شباك كولومبيا وتونس، في بطولة تولون الدولية.

  • محمد العيسى "الاتفاق"

    عليك الحذر يا العيسى، فمقعد هدّاف دوري جوّي للنخبة، لم يعد في أمان، بعد أن نجح عمار الغامدي في تقليص الفارق، وصار الفارق هدف واحد.

    صاحب الأهداف السبعة، الذي وقع عليه اختيارنا كأفضل موهبة في شهر أغسطس، بات من المنتظر رؤية قتاليته من أجل الدفاع عن صدارة قائمة الهدافين، خاصة وأنه تمكن من التسجيل أمام القادسية والوحدة خلال سبتمبر.

    ويتمتع هذا اللاعب بحس تهديفي عالٍ للغاية؛ مع فتح المساحات إلى زملائه، وتمركز أكثر من رائع داخل منطقة الـ18.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".