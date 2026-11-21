الحديث هنا يُبنى على عدة معايير، سواءً بتاريخ الأندية، أو وضعها الحالي في دوري جوّي للنخبة، في ظل المنافسة الشرسة في جدول المسابقة، ما يجعلنا في انتظار أربع مباريات من العيار الثقيل.

يمكن القول إن خمسة من أصل 12 مباراة في تلك الجولة، تستحق أن يُطلق عليها مباراة قمة، وفق تلك المعايير، حيث يحل الهلال ضيفًا على القادسية في ملعب نادي النهضة بالدمام، فيما يعد الثلاثاء، هو يوم "الصدامات الكبرى".

في ليلة الثلاثاء، سيكون النصر على موعد مع اختبار الاتفاق، الأقوى هجوميًا بـ30 هدفًا، والذي يبحث عن التعويض بعد إخفاقه أمام الأهلي، في الجولة العاشرة، فيما يلتقي الفتح "الوصيف" بالتعاون، في لقاء سيحسم بنسبة كبيرة مكانًا لأحدهما في المربع الذهبي، فضلًا عن لقاء "المتصدر ضد البطل" الذي سيجمع بين الاتحاد والحزم في جدة، وكذلك الأهلي الذي يبحث عن تأمين وصافته أمام الرياض "الطموح"، الذي بات يطارده بقوة.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة:

الإثنين 23 نوفمبر:

- مباراة الوطن ضد الفيصلي "15:30".

- مباراة الجبلين ضد الخلود "17:55".

- مباراة ضمك ضد العروبة "18:10".

- مباراة القادسية ضد الهلال "20:00".

الثلاثاء 24 نوفمبر:

- مباراة الخليج ضد الأنصار "17:25".

- مباراة الاتفاق ضد النصر "17:25".

- مباراة الفتح ضد التعاون "17:30".

- مباراة الوحدة ضد الأخدود "18:15".

- مباراة الاتحاد ضد الحزم "20:00".

- مباراة الرياض ضد الأهلي "20:00".

الأربعاء 25 نوفمبر:

- مباراة الفيحاء ضد نيوم "17:45".

الخميس 26 نوفمبر:

- مباراة التضامن ضد النجمة "15:10".