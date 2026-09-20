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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | الاتحاد في الصدارة .. قبل هدية القادسية أمام الأهلي وتعادل درامي للهلال في الجولة الخامسة!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الحزم تحت 21
الفتح تحت 21

سيل من الأهداف يشعل الجولة الخامسة..

إن كنت تظن عزيزي القارئ، أن مشاركة المنتخب السعودي في دورة الألعاب الآسيوية، ستُفقد دوري جوّي للنخبة، إثارته الكروية، فيكفي أن تشاهد ما حدث في منافسات الجولة الخامسة، لتدرك روعة المواهب التي تملكها تلك المسابقة المنقولة بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

منذ انطلاق النسخة الثانية من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، ومع مرور كل جولة، يتم التنقيب عن مواهب كروية جديدة، أو أسماء تحافظ على تألقها، وسط غزارة تهديفية وتبادل مستمر في مقعد الصدارة، مع الوصول إلى الجولة الخامسة.

ومع تأجيل مباراة التضامن والحزم (حامل اللقب)، إلى 18 نوفمبر، نستعرض معًا نتائج الجولة في دوري جوّي للنخبة، والتي شهدت خوض الرباعي الكبار لمبارياتهم خارج الأرض، فضلًا عن قمة القادسية والأهلي..

شاهد دوري جوّي السعودي على stc tvسجل الآن!

  • الأهلي ضد القادسية ومفاجأة الهلال .. أمطار تهديفية والنتيجة "تعادل"!

    لنبدأ من قمة القادسية والأهلي، التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخُبر، حيث واصل بنو قادس، تعثراته أمام قطبي جدة، رغم أنه أجبر الراقي على التنازل عن الصدارة، بعد التعادل معه بنتيجة (2-2).

    شوط لكل فريق، حيث باغت القادسية بهدفين عن طريق إلياس شيخ وباسل العبادي، في الدقيقتين 8 و37، بينما رد الأهلي بثنائية عبد الله الدوسري وموسى آدم بالدقيقتين 53 و59، في مباراة شهدت إشهار 7 بطاقات صفراء.

    وبالانتقال إلى حائل، فإن الهلال فشل في استغلال تعثر الراقي، ضمن سباق القمة، ليسقط في فخ التعادل مع الجبلين، بنتيجة (3-3)، ليواصل الأخير مفاجآته ضد الكبار، بعد الفوز ضد الحزم "البطل" والتعادل مع الأهلي.

    وبينما تقدم الهلال عن طريق أحمد علي ولؤي العبيدي بالدقيقتين 28 و35، ردّ الجبلين بثلاثية خلال 12 دقيقة، بتوقيع محمد العنزي وكابيرو ساليسو (هدفين)، بالدقائق 58 و65 و70، قبل أن ينتزع خالد اللحيان هدف التعادل للأزرق في الدقيقة 86.


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  • النصر يفوز .. وهاتريك يقود الاتحاد للصدارة

    وفي خميس مشيط، حقق النصر فوزًا مثيرًا خارج ملعبه، استعاد به توازنه في دوري جوّي للنخبة، على حساب ضمك، الذي تغلّب عليه بهدف مبارك الدوسري في الدقيقة 39، في مباراة استكمل فيها صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد عمار ال مشلوي.

    أما عن الاتحاد، فقد كان المستفيد الأكبر من تعثر الأهلي والهلال، ليتخطى عقبة الفيصلي في المجمعة، بثلاثية حملت توقيع عمار الغامدي، بهاتريك في الدقائق 52 و76 و82، بينما وقّع ناصر الرويلي على هدف عنابي سدير، في الدقيقة 89.

  • 7 أهداف في بريدة

    ويمكن القول إن ما حدث في مباراة التعاون والرياض، في بريدة، أشبه بقمة كروية "خلف الأنظار"، بعدما نجح الرياض، بعشرة لاعبين، في انتزاع فوز دراماتيكي بنتيجة (4-3).

    رباعية "مدرسة الوسطى"، جاءت عن طريق بتال الحارثي وحسين الرقواني وعبد الإله آل طالع والبراء بوظهر، في الدقائق 3 و34 و42 و87، فيما تلقى يوسف الوحيمد بطاقة حمراء، في الدقيقة 53، بينما وقّع على ثلاثية التعاون، كل من عبد المجيد شريف (هدفين) ويافاي كاندي، بالدقائق 15 و71 و79.


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  • مفاجأة الخلود واكتساح الفيحاء

    أما عن نتائج باقي الفرق في الجولة الخامسة، فقد شهدت المباراة انتصارًا مثيرًا للفتح أمام العروبة، عن طريق هدافه جيفرسون راموس، في الدقيقة 75.

    وحقق الخلود فوزًا على الاتفاق بنتيجة (3-1)، بثلاثية آدم بيري وجوستافو كروز ومحمد يعقوب، بينما جاء هدف النواخذة بالخطأ عن طريق إبراهيم بارباع.

    وبينما تعادل الوحدة مع الأنصار بلا أهداف في الشرائع، جاء انتصار نيوم على الخليج في تبوك، بهدف نظيف سجله حمد عسيري، كما حقق الوطن فوزه الأول في دوري جوّي، على حساب الأخدود، بتوقيع الوليد مبروك.

    ومن قلب المجمعة، لعب دانيال آل حبيب دور البطولة، في قيادة الفيحاء لاكتساح النجمة برباعية، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد فهد الحبيشي، فيما سجل آل حبيب هدفين، مقابل هدف لمعاذ الحبيب وموسى عباس.


  • أرقام الجولة الخامسة من دوري جوّي للنخبة

    وحافظ دوري جوّي للنخبة، على معدل أهدافه في كل جولة، رغم استدعاء نجوم منتخب الشباب، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، حيث شهد الأسبوع الخامس، إحراز 33 هدفًا، رغم فشل سبعة فرق في هز الشباك، مع الأخذ في الاعتبار، تأجيل مباراة التضامن والحزم.

    المثير في هذه الجولة، هو المعدل الكبير للبطاقات الملونة، والتي تراوحت بين 53 بطاقة صفراء، وطردين مباشرين، وبطاقتين حمراوتين للإنذار الثاني.

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة الخامسة

    وتمكن الاتحاد من فكّ الشراكة مع الأهلي، لينفرد بصدارة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بعد الوصول للجولة الخامسة، برصيد 13 نقطة.

    ورغم ذلك إلا أن الصراع يظل مشتعلًا على مقعد الصدارة، وذلك بسبب تقارب النقاط حتى الوصول للمركز التاسع، فيما جاء ترتيب الأوائل على النحو التالي..

    * الأول: الاتحاد - 13 نقطة.

    * الثاني: الفتح - 12 نقطة.

    * الثالث: الأهلي - 11 نقطة.

    * الرابع: الهلال - 10 نقاط.

    * الخامس: الرياض - 10 نقاط.

    على النقيض، نجد مراكز الهبوط تشمل ثلاثة أندية لم تحقق أي انتصار، ما عدا الأنصار الذي يبعد عن النجمة، صاحب آخر مراكز البقاء، بفارق الأهداف.

    * المركز الـ21: الأنصار - نقطتين (من 4 مباريات).

    * المركز الـ22: الأخدود - بلا نقاط (من مباراتين).

    * المركز الـ23: العروبة - بلا نقاط (من 5 مباريات).

    * المركز الـ24: التضامن - بلا نقاط (من 4 مباريات).