دوري جوّي للنخبة | تهديد وصافة الأهلي وضربة مزدوجة للهلال والنصر .. أشياء تستحق المتابعة في مؤجلات نوفمبر!

رغم فترة التوقف الدولي، إلا أن الإثارة لا تزال حاضرة، حيث تقام مباريات "مؤجلة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ووصل دوري جوّي للنخبة، إلى الجولة العاشرة، التي تكتب "منتصف" منافسات الدوري المنتظم، بينما تقرر تأجيل عددٍ من المباريات، في الجولات الماضية، لتقام على مدار الفترة من نوفمبر إلى يناير المُقبل.

ومن المقرر أن تقام مباريات مؤجلة خلال الأسبوع المُقبل، قبل أن تعود عجلة دوري جوّي للنخبة، للدوران مجددًا، مع انطلاق الجولة الحادية عشرة، في 23 نوفمبر.

وفيما يلي، نستعرض معًا، المباريات المؤجلة التي ننتظر مشاهدتها في فترة التوقف، وما ينتظرنا في تلك المواجهات عبر السطور التالية..