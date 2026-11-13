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Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | تهديد وصافة الأهلي وضربة مزدوجة للهلال والنصر .. أشياء تستحق المتابعة في مؤجلات نوفمبر!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الحزم تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتحاد تحت 21
النصر تحت 21
الهلال تحت 21
نيوم تحت 21

أربع مؤجلات في شهر نوفمبر .. والإثارة منتظرة رغم غياب الكبار

رغم فترة التوقف الدولي، إلا أن الإثارة لا تزال حاضرة، حيث تقام مباريات "مؤجلة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ووصل دوري جوّي للنخبة، إلى الجولة العاشرة، التي تكتب "منتصف" منافسات الدوري المنتظم، بينما تقرر تأجيل عددٍ من المباريات، في الجولات الماضية، لتقام على مدار الفترة من نوفمبر إلى يناير المُقبل.

ومن المقرر أن تقام مباريات مؤجلة خلال الأسبوع المُقبل، قبل أن تعود عجلة دوري جوّي للنخبة، للدوران مجددًا، مع انطلاق الجولة الحادية عشرة، في 23 نوفمبر.

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وفيما يلي، نستعرض معًا، المباريات المؤجلة التي ننتظر مشاهدتها في فترة التوقف، وما ينتظرنا في تلك المواجهات عبر السطور التالية..

  • مواعيد مؤجلات "توقف نوفمبر"

    وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد عدد من مؤجلات دوري جوّي للنخبة، خلال شهر نوفمبر الحالي، لتقام في المواعيد الآتية..

    * الأحد 15 نوفمبر: مباراة الرياض ضد نيوم "16:15" - مؤجلة الجولة السادسة.

    * الأربعاء 18 نوفمبر: مباراة التضامن ضد الحزم "15:10" - مؤجلة الجولة الخامسة.

    * الأربعاء 18 نوفمبر: مباراة الأخدود ضد الجبلين "18:10" - مؤجلة الجولة السادسة.

    * الأربعاء 18 نوفمبر: مباراة الوطن ضد العروبة "18:10" - مؤجلة الجولة السابعة.

    يأتي ذلك في إطار فترة التوقف، التي شهدت استدعاء عدد من نجوم دوري جوّي للنخبة، للانضمام إلى المنتخب السعودي، تحت 19 و20 عامًا، لخوض معسكر في الأحساء، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب لعام 2027.

    ويقام معسكر المنتخب، بقيادة المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس، والذي استدعى 28 لاعبًا من فئة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، وهم "عبدالله فلاته، محمد العتيبي، عبدالعزيز الهاشم، مشعل كحيل، أسامة الدغمة، عبدالله بالحارث، نواف الأنصاري، ناصر الفيحاني، حسين جداوي، عيسى الشراري، أحمد عسيري، ثاري سعيد، علي العيسى، محمد فلاته، خالد اللحيان، ماهر طواشي، مهند الجيزاني، لؤي المحيميد، عمر محمد، سالم الظفيري، عبد الإله آل طالع، عبدالملك الخضير، نواف آل الشليل، يزيد الدوسري، وليد النور، محمد أبي، ناصر السحيباني، غالي الشمري".

    في المقابل، تضم قائمة المنتخب تحت 19 عامًا، كلًا من "فهد الحربي، عبدالله المحيسن، فيصل الشمري، فراس الراجحي، وسام الميلبي، أدهم نصر، ياسر الظفيري، تميم الشقيران، محمد الصرنوخ، عبدالإله القويزان، ناصر البيشي، عبد الرحمن سفياني، إلياس شيخ، طلال حارثي، محمد القحطاني، أمين حيدر، علي اليوسف، خالد اللحيان، تميم السحيم، صهيب هوساوي، سلطان الشجاع، نواف الدوسري، لؤي العبيدي، عبدالرزاق عواجي، فارس بن سالم، عبدالعزيز الشمري".

  • ماذا ينتظرنا في مؤجلات نوفمبر؟

    ورغم أن مواجهات شهر نوفمبر "المؤجلة"، تدور خارج نطاق الرباعي الكبار، سواءً الاتحاد "المتصدر" أو الأهلي الذي يصارعه في سباق الصدارة، وكذلك الهلال أو النصر، إلا أن نتائج المؤجلات قد تساهم بشكل كبير في تعديل مراكز السباق في دوري جوّي للنخبة.

    الحديث هنا بالأخص، عن مؤجلة 15 نوفمبر، التي يسعى فيها الرياض لحصد النقاط الثلاث، التي ستمكنه من فك الشراكة مع التعاون، والقفز إلى المركز الثالث، ليقترب من تهديد وصافة الأهلي، بوصوله إلى 21 نقطة، بينما يطمح نيوم، للفوز الذي سيجعله يوجه ضربة مشتركة إلى الهلال والنصر، حيث يعادل الأول في رصيد الـ17 نقطة، ويهبط بالثاني إلى المركز العاشر.

    مؤجلات التوقف، ستشهد أيضًا مشاركة حامل اللقب، الحزم، أمام التضامن، حيث يطمح "ممثل الرسّ" نحو استكمال استفاقته، بعدما عاد أخيرًا لطريق الانتصارات بثنائيته في الخليج، ليواجه التضامن الذي صنع مفاجأة في دوري جوّي، بالتعادل مع الأهلي في أكتوبر، بنتيجة (3-3).

  • صراع الهدّافين

    ويمكن القول إن سباق الهدافين يُنتظر أن يشهد تغييرًا أيضًا، مع إقامة مؤجلات نوفمبر، خاصة وأن القائمة، تشهد تواجد كلٍ من بتال الحارثي، نجم الرياض، الذي سجل 6 أهداف، ويبعد عن موسى آدم، مهاجم الأهلي ومتصدر الترتيب، بفارق ثلاثة أهداف، كما يتقاسم هذا الرصيد مع أمادو ديانج، هدّاف الحزم، هذا الموسم.

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  • ترتيب دوري جوّي بعد الجولة العاشرة

    وحافظ الاتحاد على موقعه في صدارة ترتيب دوري جوّي للنخبة، مع الوصول إلى منتصف مباريات مرحلة الدوري "المنتظم"، بوصوله للنقطة 26، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن الأهلي، فيما جاء الفتح ثالثًا بـ20 نقطة، بينما حافظ التعاون على مركزه الرابع، رغم تأجيل مباراتين له، آخرها أمام الجبلين.

    ويواصل الهلال مطاردة المربع الذهبي، حيث يحل سادسًا بـ17 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون والرياض، فينما جاء النصر بالمركز التاسع بـ14 نقطة.

    وفيما يلي، نستعرض مراكز دوري جوّي للنخبة بعد الجولة العاشرة، المؤهلة إلى المراحل الإقصائية، سواءً بالتأهل المباشر أو إلى الملحق..

    مراكز التأهل المباشر..

    * الأول: الاتحاد - 26 نقطة.

    * الثاني: الأهلي - 22 نقطة.

    * الثالث: الفتح - 20 نقطة (مع تأجيل مباراة).

    * الرابع: التعاون - 18 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

    مراكز التأهل إلى الملحق..

    * الخامس: الرياض - 18 نقطة (مع تأجيل مباراة).

    * السادس: الهلال - 17 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

    * السابع: الاتفاق - 15 نقطة.

    * الثامن: الفيحاء - 15 نقطة (مع تأجيل مباراة).

    * التاسع: النصر - 14 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

    * العاشر: نيوم - 14 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

    * الحادي عشر: القادسية - 11 نقطة (مع تأجيل مباراة).

    * الثاني عشر: الجبلين - 11 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

    وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.