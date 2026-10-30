دوري جوّي للنخبة | احذروا صواريخ فيتينيا و"قناص" الاتحاد أمام دينامو الأهلي .. مواهب منتظرة في الجولة التاسعة وقمة الصدارة!

مواهب لا تنضب، في كل جولة، أسماء جديدة تظهر، ونجوم يواصلون التألق، هكذا يكمن جمال منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، والذي نستعد معه لمتابعة الجولة التاسعة من المسابقة التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

في ميدان جدة، الديربي المنتظر بين الاتحاد والأهلي، قمة قد تُبعد العميد في الصدارة، أو تجعل الراقي يقترب منه بنقطة، فيما يأمل التعاون في هدية اتحادية، يرتقي بها إلى الوصافة، فبعد سحقه للاتفاق بخماسية، يخوض مواجهة أمام الوطن، الذي يعاني في منطقة الخطر، أما عن النصر، فإنه سيواجه الخليج، منتشيًا بفوزه المثير على القادسية، ولكن عليه الحذر من سيناريو "الكبار"، حينما تعادلوا مع الدانة في دوري روشن.

وبعد تعافي الحزم، حامل اللقب، بـ"خمسة" في الوحدة، فإنه سيخوض لقاءً محفوفًا بالمخاطر، أمام الرياض الذي يسير بثبات في طريقه لحجز مكان في ملحق الأدوار الإقصائية.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..