دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | على رأسهم سالم الدوسري الجديد وجواهر القادسية.. 12 اسمًا موهوبًا في نصف النهائي

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال المرحلة الأولى و"الملحق" وربع النهائي؛ يؤكد أن المربع الذهبي والمشهد الختامي، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق دور نصف النهائي من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي يُلعب "ذهابًا" يومي 10 و11 مايو الجاري، و"إيابًا" في السابع عشر والثامن عشر من نفس الشهر؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

