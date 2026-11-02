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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مع تمنيات عاشق الأهلي بمشاهدة مارينو بوسيتش لديربي الاتحاد.. "أفضل 5 مواهب" في الجولة التاسعة

NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الأهلي
الأهلي تحت 21
النصر تحت 21
القادسية تحت 21
النجمة تحت 21
التعاون تحت 21
فقرات ومقالات

هذا هو الهدف الحقيقي من البطولة..

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة تاسعة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين فقط؛ هما الأحد والإثنين "1 و2 نوفمبر الجاري"، مع تأجيل مباراة التضامن والهلال.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة التاسعة من دوري جوّي، للموسم الحالي..

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  • 5- مهند الجيزاني

    يعيش نادي القادسية فترة سيئة للغاية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ إلا أن هناك لاعبًا يتألق رغم ذلك، وهو مهند الجيزاني.

    الجيزاني واصل تألقه مع فريق القادسية تحت 21 عامًا؛ وذلك خلال مواجهة النجمة، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي.

    وسجل الجيزاني هدفين في شباك فريق النجمة تحت 21 عامًا، في المباراة التي أُقيمت مساء يوم الأحد؛ على النحو التالي:

    * الهدف الأول: سجله في الدقيقة الثالثة.

    * الهدف الثاني: سجله في الدقيقة 26.

    لكن.. هذه الثنائية لم تنقذ القادسية من الهزيمة؛ حيث خسر في النهاية أمام النجمة، بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

  • 4- موسى آدم

    كفاك ظلمًا يا الهولندي؛ هكذا يجب أن نخاطب مارينو بوسيتش، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    نعم.. آدم يتألق من جولة إلى أخرى، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ ورغم ذلك لم يحصل على فرصته مع فريق الأهلي الأول، الذي يعاني أساسًا من الإصابات.

    وآخر المباريات التي تألق فيها آدم؛ كانت في ديربي جدة الكبير بين الأهلي والاتحاد، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وسجل آدم هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+4؛ لينقذ الأهلي من الخسارة أمام الاتحاد، ويمنحه التعادل (1-1).

  • 3- عبدالمجيد شريف

    نادي التعاون دائمًا ما يقدم المواهب للكرة السعودية؛ وهو ما يتواصل في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    والموهبة التي يقدمها التعاون، في الموسم الرياضي الحالي؛ هي النجم الشاب عبدالمجيد شريف، الذي يتألق من مباراة إلى أخرى.

    وسجل شريف هدفين؛ ليقود التعاون للفوز (2-0) على نادي الوطن، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وبفضل هدفيه في الوطن؛ اقترب التعاون "الثالث" خطوة جديدة من الأهلي "الوصيف"، والاتحاد صاحب الصدارة.

    ويمتلك التعاون 18 نقطة من 8 مباريات، مع لقاء مؤجل؛ وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، و5 نقاط عن الاتحاد، اللذين لعبا الجولات التسع كاملة.

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  • 2- عبدالرحمن العنزي

    في فريق النصر تحت 21 عامًا، يوجد الكثير من المواهب الشابة الصغيرة؛ التي تقدم أوراق اعتمادها بقوة، بل إن بعضها أصبح يشارك مع "الكبار".

    ووسط هذه المواهب؛ ظهر اسم يتألق مؤخرًا بشكل واضح، وهو عبدالرحمن العنزي.

    العنزي سجل هدفين؛ ليقود النصر للفوز (2-0) على مضيفه نادي الخليج، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    وجاءت ثنائية العنزي في الشباك الخلجاوية، في مباراة ليلة الأحد؛ على النحو التالي:

    * الهدف الأول: سجله في الدقيقة 18.

    * الهدف الثاني: سجله في الدقيقة 45.

    وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي، التي يسجل فيها العنزي مع الفريق النصراوي؛ حيث كان قد هز شباك الوحدة في التعادل (2-2)، وأحرز هدفًا في الفوز على القادسية (2-1).

  • 1- رونالد فيسكاينو

    نجم الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ ليس إلا رونالد فيسكاينو، لاعب نادي النجمة.

    فيسكاينو كان بطل ليلة "ريمونتادا" النجمة ضد نادي القادسية؛ حيث حوّل الفريق تأخره (0-2)، إلى الفوز بثلاثية.

    وبعد أن سجل جاذوب الضفيري، هدف النجمة الأول؛ تكفل فيسكاينو بإحراز الهدفين الثاني والثالث، ومنح فريقه 3 نقاط غالية للغاية.

    فيسكاينو أحرز هدفيه ضد فريق القادسية تحت 21 عامًا؛ على النحو التالي:

    * الهدف الأول: ارتقاء ثم تسديدة رأسية قوية للغاية إلى داخل الشباك، في الدقيقة 65.

    * الهدف الثاني: دوران داخل منطقة الـ18 ثم تسديدة قوية بالقدم إلى داخل الشباك، في الدقيقة 87.

    أي إن فيسكاينو قدم لنا في هذه المباراة؛ مهارات متنوعة للغاية للمهاجم رقم 9، سواء بالتسديدات الرأسية أو بالقدم.