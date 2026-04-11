دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "عمار + 2" ومفاجأة الاتحاد السارة.. مواهب تستحق المتابعة في الملحق

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال المرحلة الأولى؛ يؤكد أن الأدوار الإقصائية من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق ذهاب "الملحق" المؤهل إلى دور ربع النهائي من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي يُلعب يومي الأحد والإثنين "12 و13 أبريل 2026"؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • هداف الاتحاد ضد "رئة" نيوم

    على رأس مباريات "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع ناديي الاتحاد ونيوم، مساء يوم الإثنين.

    وسنكون على موعد مع نجمين من العيار الثقيل، في مباراة الاتحاد ونيوم؛ وهما: عمار الغامدي ومشاري العوفي.

    الغامدي مفاجأة الاتحاد السارة، أثبت نفسه كأحد أفضل مهاجمي دوري جوّي للنخبة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025؛ حيث كان العنصر الأهم في قلعة العميد، للتأهُل إلى "الملحق".

    أما العوفي فهو يلعب في صفوف فريق نيوم تحت 21 عامًا، ويجيد في مركز الجناح الأيسر وكذلك صناعة اللعب والهجوم؛ ويمتلك العديد من المميّزات، على النحو التالي:

    * أولًا: لاعب بـ3 رئات؛ حيث يُقاتل ويركض ويتحرك في كل مكان، فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: مرونة تكتيكية عالية؛ حيث يستطيع تنفيذ كل ما يُطلب منه، من المدير الفني لنادي نيوم.

    * ثالثًا: مساعدات دفاعية كبيرة؛ حيث لا يبخل بالعودة إلى الخلف، والتغطية على زملائه.

  • "عمار + 2" في مباراة القادسية والفيحاء

    ثاني المباريات التي ستخطف الأنظار في "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تلك التي ستجمع بين القادسية والفيحاء، مساء يوم الأحد.

    وهُناك اسمان من بين الأفضل في دوري جوّي للنخبة، سيتواجدان في هذه المباراة؛ وهما: عمار الهاجوج "القادسية"، وعمار الخيبري "الفيحاء".

    الخيبري لفت الأنظار إليه بقوة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك بإمكاناته الفنية الكبيرة، على النحو التالي:

    * أولًا: مهارة كبيرة على الجناح الأيمن.

    * ثانيًا: الهروب من الرقابة والتمركز الرائع.

    * ثالثًا: جودة عالية في التسديد من لمسة واحدة.

    وبخصوص الهاجوج؛ فهو يكمل مثلث الرعب في القادسية، مع كل من إياد هوسا وعمار اليهيبي.

    الهاجوج يمتلك ذكاءً كبيرًا في التحركات؛ إلى جانب تسديدات قوية، ومهارات في المساحات الضيقة.

  • خليفة السومة يواجه "أجنبي" الفتح

    ثالث اللقاءات التي ستخطف الأنظار في "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تلك التي ستجمع بين الفتح والوحدة، مساء يوم الأحد.

    مباراة الفتح والوحدة ستقدّم لنا اسمين مهمين للغاية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وهما: الجناح الرأس أخضري جيفرسون راموس، والمهاجم مراد خضري.

    راموس الذي يلعب في صفوف الفتح؛ يمتلك مُميّزات مبهرة أظهرها في دوري جوّي، على النحو التالي:

    * أولًا: السرعة والمهارة اللتين يتطلبهما نجاح أي جناح.

    * ثانيًا: استغلال رائع لعرضيات زملائه في الكرات الثابتة.

    * ثالثًا: تنفيذ جيد جدًا لركلات الجزاء.

    ومن ناحيته.. خضري لُقِب عندما كان في الفئات السنية للأهلي، بأنه عمر السومة الجديد - الأسطورة السورية الذي كتب التاريخ مع الراقي -؛ ولكنه ضل طريقه سريعًا، ليصل في النهاية إلى نادي الوحدة.

    واستعاد خضري مستواه الكبير، في الجولات الأخيرة من مرحلة الدوري، ما ساهم في إيصال الوحدة لـ"الملحق"؛ على أمل أن يواصل التألُق ضد الفتح، ذهابًا وإيابًا.

  • ساحر الحزم يخطف الأنظار ضد الأخدود

    آخر مباريات "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع بين الحزم والأخدود.

    وأهم لاعبي هذه المباراة على الإطلاق؛ هو النجم المُتألق خالد عبدالجواد، ابن الأهلي السابق وجناح فريق الحزم تحت 21 عامًا حاليًا.

    عبدالجواد يُعد من الأجنحة الفعالة، وليست المهارية فقط؛ بمعنى أنه لا يركز على المراوغات فحسب، بل الآتي:

    * أولًا: فتح مساحات إلى الظهير من خلفه.

    * ثانيًا: الدخول إلى العمق للمساعدة في بناء الهجمات.

    * ثالثًا: التمرير إلى زملائه المهاجمين في المساحات الضيقة.

    وما يؤكد العقلية الاحترافية لهذا الموهوب الصغير؛ هو أنه جلب "مدرب بدني شخصي"، لمساعدته على التحسُن في هذا الجانب.

    وفي المعسكر الآخر؛ سيكون أمل فريق الأخدود تحت 21 عامًا مُنصب على لاعب واحد فقط، هو فيصل الحدري.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.