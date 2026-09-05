دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جوهرة الهلال وهدّاف يغفل عنه "كبار" الاتحاد .. مواهب منتظرة في الجولة الثالثة!

منجم لا ينضب من المواهب، يجعلنا نترقب على أحرّ من الجمر، ظهورها في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مع انطلاق الأسبوع الثالث من موسم 2026-2027، من المسابقة التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الهلال يعول على أسلحته وقوته الضاربة أمام التعاون، في الجولة الثالثة، بعنوان "من ينهي سلسلة العلامة الكاملة؟"، بينما يتأهب النصر لقمة كروية ضد الفتح، الذي يبحث عن التعويض بعد سقوطه أمام الأهلي، فيما يخوض الاتفاق مواجهة ضارية على أرض القادسية.

ويخوض الأهلي مواجهة خارج الديار أمام الجبلين "قاهر البطل"، الذي مني برباعية النصر، فيما يتأهب الاتحاد لملاقاة الوحدة في الشرائع.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..