Jawwy Elite League U21
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | نصف نهائي بـ"عنوان المفاجآت".. ومحمد الشلهوب يكمل معاناة الهلال

نصف نهائي كان مليئًا بالمفاجآت المدوية..

لم تكن مجرد مباريات في نصف نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي يُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ بل ساحات لمعارك كروية حبست الأنفاس، حتى الرمق الأخير.

وبنهاية يوم الإثنين "18 مايو 2026"؛ تحدد بشكلٍ رسمي هوية "طرفي" نهائي النسخة الأولى، من بطولة دوري جوّي للنخبة.

وأُقيم نصف النهائي "ذهابًا وإيابًا"؛ حيث تقابل عملاق الرياض الهلال مع نادي الحزم، بينما ضرب فريق القادسية موعدًا ناريًا مع نظيره الفتح.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز حصاد نصف نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • تأهُل الحزم والفتح إلى نهائي دوري جوّي للنخبة

    في مفاجأة مدوية.. نجح ناديا الحزم والفتح، في التأهُل إلى نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    تأهُل الحزم والفتح؛ جاء بعد تجاوز عقبة كل من عملاق الرياض الهلال ونادي القادسية تواليًا، في دور نصف النهائي من دوري جوّي للنخبة.

    وتجاوز الحزم نظيره الهلال، بنتيجة إجمالية (4-2) ذهابًا وإيابًا؛ بينما تخطى الفتح نظيره القادسية، بالفوز (2-1).

    * تفاصيل المباراة النهائية:

    - المباراة: الفتح ضد الحزم.

    - اليوم: 23 مايو 2026.

    - الساعة: 20:45 بتوقيت مكة المكرمة.

    - الملعب: ميدان تمويل الأولى "الإحساء".


  • كيف تجاوز الحزم والفتح نصف نهائي دوري جوّي؟

    كما ذكرنا.. تجاوز ناديا الحزم والفتح، كل من عملاق الرياض الهلال وفريق القادسية؛ وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وقبل نصف النهائي؛ كان الهلال مرشحًا قويًا للوصول إلى المشهد الختامي، بينما كان القادسية يتفوق بنسبة بسيطة على الفتح.

    وتأكد تفوق الهلال والقادسية؛ بعد انتهاء مباراتي "ذهاب" نصف نهائي دوري جوّي للنخبة، على النحو التالي:

    * تعادل الهلال (2-2) على أرضية ميدان الحزم.

    * فوز القادسية (1-0) على أرضية ميدان الفتح.

    إلا أن كل شيء انقلب في "الإياب"؛ حيث نجح الحزم والفتح، في تحقيق المُفاجأة والتأهُل إلى المباراة النهائية.

    الحزم فاز (2-0) على أرضية ميدان الهلال؛ بواسطة كل من فايز هوساوي وعمر محمد الحطامي، في الدقيقتين 3 و81.

    أما الفتح فعوض هزيمته، بالفوز (2-0) على أرضية ميدان القادسية؛ عن طريق كل من جيفرسون راموس ومحمد رفعت، في الدقيقتين 45+3 و67.

  • حصاد نصف نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    لُعِبت 4 مباريات في نصف نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، ذهابًا وإيابًا.

    خلال هذه المباريات الأربع؛ تم تسجيل 9 أهداف كاملة، وذلك على النحو التالي:

    * نادي الحزم: سجل 4 أهداف.

    * الهلال: سجل هدفين.

    * الفتح: سجل هدفين.

    * القادسية: سجل هدف.

    ويُعتبر عمر محمد الحطامي، نجم نادي الحزم؛ هو الأكثر تسجيلًا في نصف النهائي، حيث هز شباك الهلال "مرتين".

    وتم احتساب 17 كارت أصفر، في مباريات نصف نهائي دوري جوّي؛ بدون أي حالة "طرد"، عكس ما اعتدنا طوال البطولة.

  • مُعاناة الهلال في 2025-2026 تكتمل.. ولكن!

    أخيرًا.. لا يُمكن إسدال الستار على "حصادنا"، دون التطرق إلى فريق الهلال تحت 21 عامًا؛ الذي يقوده المدير الفني محمد الشلهوب.

    "هلال 21" قدّم بطولة جيدة، خلال النسخة الأولى من دوري جوّي للنحبة 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: احتل "المركز الثاني" برصيد 40 نقطة؛ حيث كان الأقل هزيمة، وذلك بـ"خسارتين" فقط في 20 مباراة.

    * ربع النهائي: تخطى عقبة عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بالفوز عليه (3-2)، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

    لكن رغم ذلك؛ كان مُلاحظ تراجع الهلال في الأسابيع الأخيرة، حيث فشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات بمرحلة الدوري.

    نعم.. الزعيم الهلالي تعادل مرتين وخسر (0-4) ضد نادي النصر، في الجولات الثلاث الأخيرة من مرحلة الدوري؛ ما جعله يفقد "الصدارة"، ويتأهل إلى ربع النهائي كـ"وصيف".

    وفي ربع النهائي ورغم الفوز (2-1) على الاتحاد، في مباراة "الذهاب" بمدينة جدة؛ إلا أن الهلال عانى على أرضية ميدانه في العاصمة الرياض، قبل أن ينقذ نفسه بالتعادل (1-1).

    وبدور نصف النهائي، ورغم العودة من أرضية ميدان الحزم بالتعادل (2-2) ذهابًا؛ لكن الهلال خسر (0-2) في الرياض "إيابًا"، وودع البطولة رسميًا.

    وأساسًا.. الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، ليس سعيدًا بالنسبة للهلاليين بصفةٍ عامة؛ خاصة أن الفريق الأول لم يتوّج سوى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فقط.

    ويأمل الهلاليون أن يبتسم لهم الحظ في الجولة الأخيرة، من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بالفوز على مستضيفه نادي الفيحاء، مع تعثُر النصر بـ"التعادل أو الخسارة" ضد فريق ضمك.

    وقتها فقط.. قد ينتهي الموسم بشكلٍ جيد للهلال؛ حيث أنه سينتزع لقب دوري روشن السعودي، في هذه الحالة.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.