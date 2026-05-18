دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | نصف نهائي بـ"عنوان المفاجآت".. ومحمد الشلهوب يكمل معاناة الهلال

أخيرًا.. لا يُمكن إسدال الستار على "حصادنا"، دون التطرق إلى فريق الهلال تحت 21 عامًا؛ الذي يقوده المدير الفني محمد الشلهوب.
"هلال 21" قدّم بطولة جيدة، خلال النسخة الأولى من دوري جوّي للنحبة 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:
* مرحلة الدوري: احتل "المركز الثاني" برصيد 40 نقطة؛ حيث كان الأقل هزيمة، وذلك بـ"خسارتين" فقط في 20 مباراة.
* ربع النهائي: تخطى عقبة عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بالفوز عليه (3-2)، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.
لكن رغم ذلك؛ كان مُلاحظ تراجع الهلال في الأسابيع الأخيرة، حيث فشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات بمرحلة الدوري.
نعم.. الزعيم الهلالي تعادل مرتين وخسر (0-4) ضد نادي النصر، في الجولات الثلاث الأخيرة من مرحلة الدوري؛ ما جعله يفقد "الصدارة"، ويتأهل إلى ربع النهائي كـ"وصيف".
وفي ربع النهائي ورغم الفوز (2-1) على الاتحاد، في مباراة "الذهاب" بمدينة جدة؛ إلا أن الهلال عانى على أرضية ميدانه في العاصمة الرياض، قبل أن ينقذ نفسه بالتعادل (1-1).
وبدور نصف النهائي، ورغم العودة من أرضية ميدان الحزم بالتعادل (2-2) ذهابًا؛ لكن الهلال خسر (0-2) في الرياض "إيابًا"، وودع البطولة رسميًا.
وأساسًا.. الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، ليس سعيدًا بالنسبة للهلاليين بصفةٍ عامة؛ خاصة أن الفريق الأول لم يتوّج سوى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فقط.
ويأمل الهلاليون أن يبتسم لهم الحظ في الجولة الأخيرة، من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بالفوز على مستضيفه نادي الفيحاء، مع تعثُر النصر بـ"التعادل أو الخسارة" ضد فريق ضمك.
وقتها فقط.. قد ينتهي الموسم بشكلٍ جيد للهلال؛ حيث أنه سينتزع لقب دوري روشن السعودي، في هذه الحالة.