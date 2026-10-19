دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | حصاد الجولة السابعة.. الاتحاد "جاهز للقب" والهلال يهرب من مصير النصر والأهلي!

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت مؤشرات "النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي للنخبة الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام؛ مع تأجيل ثلاث مباريات دفعة واحدة، إلى شهري نوفمبر ويناير القادمين.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ حصاد الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..