دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الصراع يشتعل في الجولة 19.. التعثُر ممنوع يا النصر ومهمة معقدة للأهلي

على مدار 3 أيام، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
على رأس هذه المباريات، تلك التي سيحل فيها النصر "الوصيف"، ضيفًا على فريق التعاون تحت 21 عامًا، مساء يوم الأحد القادم؛ حيث أي تعثر للعالمي، قد يجعله يخرج عن "المربع الذهبي".
أما عملاق الرياض الهلال "المتصدر"، سيكون على موعد مع مباراة سهلة على الورق، عندما يستضيف فريق الخلود تحت 21 عامًا؛ بينما ينتظر الأهلي لقاءً معقدًا للغاية، ضد نادي الفتح.
ومن ناحيته.. يعود الاتفاق إلى المشهد مجددًا، بعد تأجيل آخر مباراتين له؛ وذلك عندما يلتقي فريق الشباب تحت 21 عامًا، والذي هبط رسميًا.
وفيما يلي.. مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:
- 3 مباريات تُقام يوم السبت الموافق 14 مارس 2026
* السبت "الساعة 22:00".. البكيرية ضد الفيحاء.
* السبت "الساعة 22:00".. القادسية ضد الرياض.
* السبت "الساعة 22:00".. الهلال ضد الخلود.
- 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026
* الأحد "الساعة 22:00".. الوحدة ضد العدالة.
* الأحد "الساعة 22:00".. الجبلين ضد العروبة.
* الأحد "الساعة 22:00".. الرائد ضد نيوم.
* الأحد "الساعة 22:00".. الفتح ضد الأهلي.
* الأحد "الساعة 22:00".. التعاون ضد النصر.
- 3 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026
* الإثنين "الساعة 22:00".. ضمك ضد الحزم.
* الإثنين "الساعة 22:00".. الخليج ضد الاتحاد.
* الإثنين "الساعة 22:00".. الشباب ضد الاتفاق.
وكما ذكرنا.. تم تأجيل مباراة ناديي النجمة والأخدود، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إلى يوم السابع والعشرين من مارس 2026.