Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "أحدهم يستحق متابعة خاصة من هيرفي رينارد"!.. أفضل 10 نجوم في شهر مارس

الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
القادسية تحت 21
الفيحاء تحت 21
التعاون تحت 21
العدالة تحت 21
فقرات ومقالات

دوري جوّي مسابقة مليئة بالمواهب الكروية الرائعة..

بينما تتجه أنظار العالم أجمع، إلى النجوم الكبار القادمين من الملاعب الأوروبية إلى المملكة العربية السعودية؛ يثبت دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي تُنقل منافساته عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، أن الرهان الحقيقي يكمن في "الذهب الأخضر".

"الذهب الأخضر" أو المواهب السعودية الشابة، لم تكتفِ بمجرد اللعب في مسابقة حديثة تم إطلاقها في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بل أصبحت شريكًا أساسيًا في صناعة الحدث.

وأساسًا.. الهدف من إطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ هو إعطاء هذه المواهب فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر، لإثبات موهبتها الكروية الكبيرة.

وإذا نظرنا إلى شهر مارس من عام 2026، سنُشاهد أن دوري جوّي للنخبة قدّم لنا 10 مواهب كروية مهمة للغاية، معظمها من أبناء المملكة وبعضها من المحترفين الأجانب؛ وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • 10/ حمزة بن سالم - النصر

    رغم التراجع الكبير في نتائج نادي النصر، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال شهر مارس 2026؛ إلا أن هُناك لاعب لفت الأنظار بقوة، وهو حمزة بن سالم.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    ابن سالم الذي يجيد في الجناح ورأس الحربة، يتمتع بمجموعة من المُميّزات؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سرعة انطلاق من الخلف إلى الأمام.

    * ثانيًا: جودة كبيرة في الدخول من الطرف للعمق.

    * ثالثًا: إنهاء جيد أمام مرمى الخصوم.

    وأبدع ابن سالم في مباراة النصر ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ رغم خسارة العالمي برباعية، حيث سجل ثنائية فريقه في المباراة.

    • إعلان

  • 9/ جاسم الباشا - العدالة

    يواصل جاسم الباشا، قلب هجوم فريق العدالة 21 عامًا، إظهار موهبته الكبيرة في دوري جوّي للنخبة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الباشا دخل ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في دوري جوّي، خلال شهر مارس؛ بعدما فعل ذلك في فبراير 2026، أيضًا.

    وسجل الباشا هدفين مع العدالة، خلال مباريات شهر مارس؛ آخرهما ضد نادي الوحدة، في المباراة المؤجلة من الجولة 19.

    ويمتلك مهاجم العدالة، العديد من المُميّزات الرائعة؛ والتي ظهرت طوال منافسات دوري جوّي للنخبة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رأس حربة تقليدي داخل منطقة الـ18؛ ولكنه يجيد المشاركة في بناء اللعب عند خروجه من الصندوق.

    * ثانيًا: من المهاجمين الذين لا يبخلوا عن تقديم المساعدات الدفاعية لفريقه.

    ولا تزال لقطة "المساعدة الدفاعية" التي قام بها الباشا، في مباراة العدالة والهلال، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، تخطف الأنظار.

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن


  • 8/ ريكاردو ماتياس - الأهلي

    ظهر النجم البرازيلي ريكاردو ماتياس، مع عملاق جدة الأهلي، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك خلال شهر مارس من عام 2026.

    ماتياس الذي انضم إلى الأهلي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، مقابل 10 ملايين يورو؛ نجح في تسجيل هدفين مع فريق تحت 21 عامًا، خلال شهر مارس.

    ولا تزال الجماهير الأهلاوية، تنتظر حصول النجم البرازيلي الشاب على فرصته، مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ والذي يقوده المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

    لكن.. يايسله "يُهمش" ريكاردو بشكلٍ كبير، حتى وقتنا هذا على الأقل؛ وذلك على النحو التالي:

    * المباريات: 3.

    * دقائق: 38.

    * مساهمات تهديفية: 0.

    ولم يسجل ريكاردو أو يصنع أي هدف، خلال الـ38 دقيقة التي شارك فيها مع كتيبة يايسله؛ سواء في دوري روشن السعودي للمحترفين، أو النخبة الآسيوية.

    stc tv JawwyGetty/Goal


  • 7/ عمار الخيبري - الفيحاء

    قدّم عمار الخيبري، جناح نادي الفيحاء، مستويات أكثر من رائعة في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك خلال شهر مارس 2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    الخيبري سجل 3 أهداف مع فريق الفيحاء تحت 21 عامًا، خلال ثلاث مباريات بمسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال شهر مارس.

    وأظهر الخيبري إمكاناته الحقيقية، كواحد من أبرز المواهب القادمة بقوة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مهارة كبيرة على الجناح الأيمن.

    * ثانيًا: الهروب من الرقابة والتمركز الرائع.

    * ثالثًا: جودة عالية في التسديد من لمسة واحدة.

    والمثير في الأمر أن الخيبري، تألق في شهر مارس؛ على الرغم من أنه مر بظروفٍ صعبة، بعد وفاة جدته.

  • 6/ عبدالله الزيد - الهلال

    لا خلاف على جودة النجم الشاب عبدالله الزيد، جناح أيسر نادي الهلال؛ إلا أن مشكلته الحقيقة هي تألقه على فترات، وليس بشكلٍ مستمر.

    الزيد تألق مع الزعيم الهلالي، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال شهر مارس 2026؛ حيث نجح في تسجيل هدفين.

    واكتسب الزيد خبرة كبيرة؛ بعدما لعب "معارًا" مع فريق نيوم الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    وقتها.. قدّم الزيد مستويات جيدة إلى حدٍ كبير، ليستعيده الهلال مرة أخرى؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 29.

    * دقائق: 1.357.

    * مساهمات تهديفية: 6.

    * أهداف: 3.

    * تمريرات حاسمة: 3.

    ومنذ العودة إلى الهلال، مطلع الموسم الحالي 2025-2026؛ قام المدير الفني الإيطالي للفريق الأول سيموني إنزاجي، باستدعائه لقائمة بعض المباريات.

    إلا أن الزيد لا يزال ينتظر ظهوره، في مباريات الفريق الأول للزعيم الهلالي؛ من أجل إثبات إمكاناته الحقيقة، أمام الجماهير.

  • 5/ طلال حاجي - الاتحاد

    الوسط الرياضي السعودي بأكمله، يعرف النجم الشاب طلال حاجي، جوهرة نادي الاتحاد؛ والذي ظهر في عديد من المباريات مع الفريق الأول، إلى جانب انضمامه سابقًا للمنتخب الوطني.

    حاجي بعد أن أصبح "مهمشًا" مع الفريق الأول، في الفترة الأخيرة؛ أصبح يُشارك في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وكتب حاجي التاريخ في دوري جوّي، بل وفي جميع المسابقات السعودية بصفةٍ عامة؛ بعدما سجل 6 أهداف في شوط واحد فقط.

    ذلك حدث في مباراة الاتحاد ضد نادي البكيرية؛ والتي فاز فيها العميد (7-1)، ضمن منافسات دوري جوّي للنخبة.

    وهذه المباراة كانت كفيلة لأن تجعل طلال حاجي؛ ينضم إلى قائمة أفضل 10 لاعبين في مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال شهر مارس 2026.

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن


  • 4/ عمار اليهيبي - القادسية

    عندما نتحدث عن الأفضل في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ فيجب أن نذكُر اسم عمار اليهيبي، نجم نادي القادسية.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    اليهيبي ابن الأهلي السابق، والذي انضم إلى القادسية في الميركاتو الشتوي الماضي؛ واصل إبداعاته الكبيرة في مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال شهر مارس.

    ولدى اليهيبي كل الإمكانات، ليكون أحد أهم النجوم في الملاعب السعودية، خلال المستقبل القريب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات رائعة في المراوغة "1 ضد 1".

    * ثانيًا: سرعة كبيرة في الحركة واتخاذ القرارات.

    * ثالثًا: جودة مُبهرة في الدخول من الطرف إلى العمق.

    * رابعًا: ذكاء في قراءة اللعب وصناعة الفرص والأهداف للزملاء.

    وسجل اليهيبي هدفين في مسابقة دوري جوّي، خلال شهر مارس؛ إلى جانب عديد التمريرات الحاسمة، التي منحت القادسية الانتصار تلو الآخر.

  • 3/ معاذ الحبيب - الفيحاء

    لم يكن عمار الخيبري، هو النجم الوحيد من نادي الفيحاء؛ الذي تألق في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال شهر مارس.

    نعم.. الفيحاء شهد تألُق لاعب آخر؛ وهو المهاجم الشاب معاذ الحبيب المُنضم من نادي الجبلين، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

    الحبيب سجل 4 أهداف مع الفيحاء، في مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال شهر مارس 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة 17: ثنائية في الفوز (3-1) على نادي الشباب.

    * الجولة 18: ثنائية في الفوز (6-1) على نادي الخليج.

    ورفع الحبيب رصيده إلى 10 أهداف، في مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ سواء كان مع فريقه الحالي الفيحاء، أو ناديه السابق الجبلين.

    وتعتبر الجولة 19، والتي خسر فيها الفيحاء (1-2) أمام نادي البكيرية؛ هي الوحيدة التي لم يسجل فيها الحبيب، خلال شهر مارس.

  • 2/ باسم العريني - التعاون

    يُعد باسم العريني، نجم نادي التعاون، المهاجم الأهم في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    العريني لا يفوت أي شهر، من منافسات دوري جوّي للنخبة، إلا ويترك بصمة كبيرة للغاية؛ وهو ما تواصل في مارس 2026.

    وسجل العريني 4 أهداف في شهر مارس؛ من بينهم ثلاثيته في شباك عملاق الرياض النصر، ضمن منافسات الجولة 19.

    وبفضل ثلاثيته؛ فاز فريق التعاون تحت 21 عامًا (4-2) على النصر، ليصعد إلى "المركز الخامس" في الدوري - مع مباراة مؤجلة -.

    وإجمالًا.. يمتلك العريني 16 هدفًا، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ مغردًا في "الصدارة" منفردًا، وذلك على النحو التالي:

    * 1/ باسم العريني "التعاون": 16 هدفًا.

    * 2/ جلال السالم "الاتفاق": 13 هدفًا.

    * 3/ عمار الغامدي "الاتحاد" وعبدالله آل عجيان "الخلود": 11 هدفًا.

    وأمام العريني فرصة ذهبية، لإضافة مزيد من الأهداف؛ خاصة مع ضمان التعاون المشاركة في الأدوار الإقصائية، للمنافسة على لقب دوري جوّي للنخبة.

    وأساسًا.. العريني حصل على جائزة "الهداف"، في جميع الفئات السنية التي شارك فيها تقريبًا؛ ما يؤكد قيمته الكبيرة التي تستحق متابعة من الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول.

    ويشتكي رينارد من "قلة جودة" الهدافين، في الملاعب السعودية؛ رغم أن دوري جوّي للنخبة يمتلك بعض الأسماء الموهوبة، على رأسهم العريني.

    stc tv JawwyGetty/Goal


  • 1/ إياد هوسا - القادسية

    في المركز الأول لـ"أفضل لاعب" بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال شهر مارس 2026؛ يأتي النجم الشاب إياد هوسا، جوهرة نادي القادسية.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    هوسا ابن الأهلي السابق، والذي انضم إلى القادسية في صيف 2025؛ أبدع مع القادسية بكل ما تحمله من معاني، خلال شهر مارس.

    وسجل النجم الشاب 5 أهداف في مسابقة الدوري، خلال هذا الشهر؛ مع الكثير من الإبداعات والمهارات المختلفة.

    ويُمكن متابعة تفاصيل أكثر، في تقرير خاص نشرناه عن هوسا، باعتباره أفضل لاعب في الشهر؛ والذي جاء تحت عنوان: "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | له مكان مع كتيبة ماتياس يايسله.. ابن الأهلي السابق الأفضل في مارس".