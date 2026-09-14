دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من ثنائي الهلال والاتحاد إلى بطل "الريمونتادا".. أفضل 5 نجوم في الجولة الرابعة

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة رابعة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل مباراة نادي الأخدود ضد فريق التعاون، إلى يوم 21 ديسمبر القادم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة الرابعة من دوري جوّي، للموسم الحالي..