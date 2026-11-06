دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط نزهة الهلال والاتحاد.. النصر يواجه الحصان الأسود والأهلي مهدد بـ"السقوط الحر" في الجولة العاشرة

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، على بُعد ساعات قليلة من انطلاق الجولة العاشرة بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هذه البطولة تشهد منافسة شرسة للغاية في نسختها الحالية؛ وذلك بعد أن انتزع نادي الحزم، لقب الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

وفي حلقة جديدة من هذه المنافسة الشرسة؛ سنتابع مباريات في غاية الإثارة خلال الجولة العاشرة، التي تُلعب على مدار 3 أيام.

نعم.. الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة، ستقام أيام 7 و8 و9 نوفمبر 2026؛ مع تأجيل 3 مباريات دفعة واحدة، إلى أوقات لاحقة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ "تقديمة" الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..