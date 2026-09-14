دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | صراع "القمة" يشتعل بين الاتحاد والأهلي.. والنصر يواصل الانهيار في الجولة الرابعة!

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت المؤشرات الأولية، لـ"النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ ها هو انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل مباراة ناديي الأخدود والتعاون، إلى يوم 21 ديسمبر القادم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، حصاد الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..