دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | ظهور نجم الهلال و"محطم شباك الأهلي في المقدمة".. أفضل 5 مواهب بالجولة السابعة

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة سابعة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام؛ مع تأجيل ثلاث مباريات دفعة واحدة، إلى شهري نوفمبر ويناير القادمين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة السابعة من دوري جوّي، للموسم الحالي..