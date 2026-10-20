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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | ظهور نجم الهلال و"محطم شباك الأهلي في المقدمة".. أفضل 5 مواهب بالجولة السابعة

NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
الاتحاد تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21
التضامن تحت 21
الحزم تحت 21
الرياض تحت 21
القادسية تحت 21
الفيصلي تحت 21
التعاون تحت 21
الفيحاء تحت 21
فقرات ومقالات

هذا هو الهدف الحقيقي من البطولة..

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة سابعة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام؛ مع تأجيل ثلاث مباريات دفعة واحدة، إلى شهري نوفمبر ويناير القادمين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة السابعة من دوري جوّي، للموسم الحالي..

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  • 5- يزن الرويلي

    لا يمر نادي الحزم "حامل اللقب"، بأفضل فتراته بمسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الحزم يحتل "المركز الثامن عشر" في جدول الترتيب؛ حيث جمع 4 نقاط فقط من فوز وتعادل خلال 5 مباريات، مع تأجيل مواجهتين.

    وآخر مباريات الحزم؛ كانت تلك التي تعادل فيها (0-0) مع فريق القادسية تحت 21 عامًا، في الجولة السابعة.

    وشهدت هذه المباراة، تألق حارس "حزم الصمود" يزن الرويلي؛ وذلك من خلال الآتي:

    * أولًا: التصدي لبعض الكرات الخطيرة.

    * ثانيًا: الخروج من مرماه لإغلاق المساحات أمام المنافس في حالات "1 ضد 1".

    * ثالثًا: التعامل الجيد مع العرضيات والثبات بين الثلاث خشبات.

  • 4- عبدالعزيز الشمري

    يغرد عملاق جدة الاتحاد في "صدارة" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث ابتعد بفارق 4 نقاط كاملة عن غريمه التاريخي الأهلي، بعد الفوز الصعب والمهم على نادي التعاون.

    ويدين الاتحاد بالفضل إلى نجمه الشاب عبدالعزيز الشمري؛ الذي سجل هدف الفوز (2-1) ضد فريق التعاون تحت 21 عامًا، في الدقيقة 90+6.

    نعم.. الشمري جمع بين أكثر من مهارة كروية، بعيدًا عن المراوغات وغيرها؛ وذلك في هدفه بشباك "سكري القصيم"، على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك الرائع من الخلف إلى داخل منطقة الـ18.

    * ثانيًا: التمركز الصحيح واستباق حارس مرمى الخصم.

    * ثالثًا: الارتقاء الممتاز وتحويل العرضية إلى داخل الشباك.

    كل ذلك اجتمع في هدف واحد؛ حيث أثبت الشمري قراءته الممتازة للعب، ووعيه التكتيكي الكبير فوق أرضية الملعب.

  • 3- بتال الحارثي

    نجح نادي الرياض في العودة من أرضية ميدان فريق الفيصلي، بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ولعب بتال الحارثي، نجم فريق الرياض تحت 21 عامًا، دورًا كبيرًا للغاية في هذا التعادل؛ بل أنه هو من سجل هدفي النادي العاصمي ضد الفيصلي، على النحو التالي:

    * الهدف الأول: سجله في الدقيقة 51.

    * الهدف الثاني: سجله في الدقيقة 77.

    وبهذا التعادل؛ وصل الرياض إلى النقطة 11 في "المركز السابع" بجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، من 3 انتصارات وتعادلين خلال 6 مباريات.

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  • 2- لؤي العبيدي

    يمتلك عملاق الرياض الهلال واحدًا من أفضل المهاجمين، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حيث قدّم أوراق اعتماده في النسخة الماضية، ويواصل تأكيد قيمته في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الحديث هُنا عن لؤي العبيدي؛ الذي لا يعد مهاجمًا تقليديًا بالمعنى الحرفي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: يتحرك كثيرًا خارج منطقة الـ18.

    * ثانيًا: يقوم بالربط المتواصل مع زملائه.

    * ثالثًا: يتقدم من الخلف إلى الأمام لضرب الدفاعات.

    وقد أكمل العبيدي سلسلة تألقه مع الزعيم الهلالي؛ وذلك بتسجيله هدفين في شباك الفيحاء، ليقود فريقه للفوز (3-0).

  • 1- زياد الشمري

    المفاجأة الأكبر في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ كانت بعنوان نادي التضامن، الذي تعادل (3-3) مع عملاق جدة الأهلي.

    "من كان بطل مفاجأة التضامن؟!"؛ الإجابة تتمثّل في لاعب واحد فقط أكثر من غيره، وهو النجم الشاب زياد الشمري.

    الشمري سجل هدفين من ثلاثية فريق التضامن تحت 21 عامًا، في شباك النادي الجدّاوي العملاق؛ وذلك على النحو التالي:

    * الهدف الأول: سجله في الدقيقة 14.

    * الهدف الثاني: سجله في الدقيقة 57.

    ويحارب التضامن لتفادي "الهبوط"، رغم أننا لازلنا في الجولة السابعة فقط؛ حيث يتواجد في "المركز الثالث والعشرين" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد نقطة وحيدة فقط.