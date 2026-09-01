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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يرعب منافسيه في ظهوره الأول.. والهلال والأهلي بـ"العلامة الكاملة" بعد الجولة الثانية

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتفاق تحت 21
التعاون تحت 21
الفتح تحت 21
القادسية تحت 21
فقرات ومقالات

بداية مُبشرة لـ"النسخة" الثانية..

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت المؤشرات الأولية، لـ"النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ ها هو انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام كاملة؛ مع تأجيل مباراة حامل اللقب فريق الحزم مع نادي الوطن، إلى يوم 25 يناير 2027.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، حصاد الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

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  • الكبار يواصلون الانتصارات في دوري جوّي

    واصلت أندية المملكة الكبيرة تحقيق الانتصارات في مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ بداية من عملاقي الرياض الهلال والنصر، ووصولًا إلى قطبي جدة الاتحاد والأهلي.

    نعم.. الهلال بعد فوزه على نادي الفيصلي، في الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ ها هو يضرب فريق الخلود بـ"ثنائية نظيفة"، في الأسبوع الثاني.

    ثنائية الهلال في شباك الخلود؛ جاءت عن طريق تركي الغميل وأحمد بن حميد، في الدقيقتين 25 و50 تواليًا.

    أما الأهلي؛ فحسم قمة الجولة الثانية ضد نادي الفتح (2-1)، بعدما فاز في الأسبوع الأول بـ"ثلاثية مقابل واحد" على فريق الفيحاء.

    وسجل النجم المتألق زياد أبا الملا، هدف الأهلي الأول في الدقيقة التاسعة؛ قبل أن يُعادل الرأس أخضري جيفرسون راموس لمصلحة الفتح، في الدقيقة 35.

    وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة؛ منح موسى آدم الثلاث نقاط للأهلي، بتسجيله الهدف الثاني في شباك الفتح.

    ومن ناحيته.. النصر الذي تم تأجيل مباراته في الجولة الأولى؛ ضرب بقوة في الأسبوع الثاني من مسابقة دوري جوّي، بالفوز (4-0) ضد نادي الجبلين.

    رباعية الفريق النصراوي؛ جاءت بواسطة سعد الحقوي "هدفين"، بالإضافة إلى حيدر عبدالكريم وراكان الغامدي.

    وأخيرًا.. الاتحاد اكتفى بالفوز (2-0) ضد نادي التضامن، حيث سجل الهدفين كل من عمار الغامدي وعبدالهادي مطري؛ وذلك بعدما تعادل سلبيًا (0-0) مع فريق ضمك، في الجولة الأولى.

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  • انطلاقة قوية للاتفاق.. وسقوط مفاجئ للقادسية

    يبدو أن نادي الاتفاق يريد توجيه رسالة قوية لجميع المنافسين؛ بأنه لا ينوي التنازل عن لقب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الاتفاق بعد فوزه الكاسح (10-1) على نادي التضامن، في الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي؛ ها هو ينتصر ضد فريق ضمك بـ"ثنائية نظيفة"، في الأسبوع الثاني.

    وأحرز المهاجم المتألق محمد العيسى، هدف الاتفاق الأول في الدقيقة 13؛ قبل أن يضيف عبدالحكيم مغفوري الثاني، في الدقيقة 90+4.

    وعلى جانب آخر.. سقط نادي القادسية بشكلٍ مفاجئ؛ وذلك في مواجهته ضد فريق الرياض تحت 21 عامًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي.

    سقوط القادسية جاء بنتيجة (1-3)؛ حيث سجل فهاد الشمري هدف الفريق الوحيد، بينما أحرز بتال الحارثي ومعاذ الحربي وعصام الحربي للرياض.

  • نتائج "طبيعية" في باقي مباريات الجولة الثانية!

    باقي مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، شهدت نتائج "طبيعية" إلى حدٍ بعيد؛ بفوز معظم الأندية المرشحة، باستثناء نيوم والوحدة.

    نيوم سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام النجمة؛ وذلك في المباراة التي أُقيمت مساء يوم الأحد الماضي، على أرضية ملعب نادي العربي في عنيزة.

    وافتتح فريق نيوم تحت 21 عامًا النتيجة، بواسطة نجمه عزام الصايل في الدقيقة 13؛ قبل أن يُعادل أصيل العنزي لنادي النجمة، في الدقيقة 52.

    بينما نادي الوحدة خسر (0-1) أمام فريق الخليج تحت 21 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث سجل عبدولاي مبوج هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 82.

    وفيما يلي.. نتائج باقي المباريات:

    * الأخدود (0-3) الفيصلي.

    * الأنصار (0-2) الفيحاء.

    * العروبة (0-1) التعاون.

    * الخليج (1-0) الوحدة.

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  • أرقام الجولة الثانية من دوري جوّي للنخبة

    تواصلت الغزارة التهديفية في الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ رغم تأجيل مباراة ناديي الحزم والوطن، إلى يوم 25 يناير القادم.

    الجولة الثانية شهدت تسجيل 26 هدفًا في 11 مباراة، بواقع "2.4" في اللقاء الواحد؛ ولكنها تظل أقل من الأسبوع الأول، الذي بصم على 36 هدفًا كاملًا.

    وتُعتبر مباراة عملاق الرياض النصر ضد فريق الجبلين، وتلك التي جمعت ناديي القادسية والرياض، هما الأكثر "غزارة تهديفيًا" في الجولة الثانية؛ وذلك بـ4 أهداف في كل منهما.

    وأشهر حكام المباريات سالفة الذكر، 36 "كارتًا أصفر"؛ بينما لم تشهد الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي للنخبة، أي حالة "طرد".

    وفيما يتعلق بـ"قائمة الهدافين"، فيتصدر نجم الاتفاق محمد العيسى بـ"5 أهداف"؛ متفوقًا بذلك على عديد اللاعبين، على النحو التالي:

    * زياد أبا "الأهلي": 4 أهداف.

    * جيفرسون راموس "الفتح": 4 أهداف.

    * تركي الغميل "الهلال: 3 أهداف.

    * فهاد الشمري "القادسية": 3 أهداف.

    * يوسف السالم "التعاون": 3 أهداف.

    * دايو أوشو "الفيصلي": 3 أهداف.

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة الثانية

    بعد نهاية الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، تصدر أكثر من نادٍ جدول الترتيب برصيد 6 نقاط؛ إلا أن "فارق الأهداف" لعب لمصلحة فرق بعينها، على حساب الأخرى.

    مثلًا.. الاتفاق تصدر جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، بعد نهاية الجولة الثانية؛ بسبب تسجيله 12 كاملًا مع اهتزاز شباكه مرة واحدة، في أول مباراتين.

    وفيما يلي.. المراكز الخمسة الأولى في الدوري:

    * الاتفاق "الأول": 6 نقاط.

    * الأهلي "الثاني": 6 نقاط.

    * الهلال "الثالث": 6 نقاط.

    * التعاون "الرابع": 6 نقاط.

    * نيوم "الخامس": 4 نقاط.

    بينما فريق مثل عملاق الرياض النصر؛ فهو يمتلك في رصيده 3 نقاط من لقاء واحد فقط، حيث تم تأجيل مباراته في الجولة الأولى لوقتٍ لاحق.

    أما في صراع "الهبوط" مؤقتًا؛ فيتواجد كل من التضامن والأنصار والعروبة والأخدود، في المراكز من "24 إلى 21" تواليًا.