دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | منقذ النصر و"مدافع الأهلي الهداف" على رأسهم.. مواهب منتظرة في الجولة العاشرة

في عام 2025، عندما تم الإعلان عن تدشين بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ كان الهدف هو منح المواهب الشابة فرصة المشاركة في المباريات، وإظهار إمكاناتها الفنية الكبيرة.

وبالفعل.. في النسخة الأولى من المسابقة "2025-2026"؛ شاهدنا الكثير من المواهب الرائعة، التي خطفت قلوب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية.

وها نحن في النسخة الثانية من دوري جوّي للنخبة "2026-2027"؛ نشاهد سلسلة أخرى من المواهب الواعدة، التي تقدم أفضل المستويات حاليًا.

وبعد 9 جولات مليئة بالأسماء الشابة اللامعة؛ ينتظرنا أسبوع عاشر يعج بالمواهب المهمة للغاية، حيث ستُقام مبارياته على مدار 3 أيام كاملة.

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ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز المواهب المنتظرة في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي..