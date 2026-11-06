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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | منقذ النصر و"مدافع الأهلي الهداف" على رأسهم.. مواهب منتظرة في الجولة العاشرة

NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21 ضد ضمك تحت 21
الهلال تحت 21
ضمك تحت 21
النصر تحت 21 ضد الرياض تحت 21
النصر تحت 21
الرياض تحت 21
الأنصار تحت 21 ضد الاتحاد تحت 21
الأنصار تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21 ضد الاتفاق تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتفاق تحت 21
فقرات ومقالات

مسابقة تقدم لنا الكثير من المواهب الشابة..

في عام 2025، عندما تم الإعلان عن تدشين بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ كان الهدف هو منح المواهب الشابة فرصة المشاركة في المباريات، وإظهار إمكاناتها الفنية الكبيرة.

وبالفعل.. في النسخة الأولى من المسابقة "2025-2026"؛ شاهدنا الكثير من المواهب الرائعة، التي خطفت قلوب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية.

وها نحن في النسخة الثانية من دوري جوّي للنخبة "2026-2027"؛ نشاهد سلسلة أخرى من المواهب الواعدة، التي تقدم أفضل المستويات حاليًا.

وبعد 9 جولات مليئة بالأسماء الشابة اللامعة؛ ينتظرنا أسبوع عاشر يعج بالمواهب المهمة للغاية، حيث ستُقام مبارياته على مدار 3 أيام كاملة.

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ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز المواهب المنتظرة في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي..

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  • لقاء مثير.. منقذ النصر أمام فارس الحصان الأسود

    أولى المباريات التي تخطف الأنظار في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ هي تلك التي تجمع بين عملاق الرياض النصر ونادي الرياض "الحصان الأسود"، مساء يوم السبت.

    وفي هذه المباراة؛ سنشهد موهبتين في غاية الأهمية مع النصر والرياض، وهما:

    * النصر: عبدالرحمن العنزي.

    * الرياض: حسين الرقواني.

    العنزي تحديدًا، أصبح "كلمة السر" في انتصارات قلعة العالمي، والمنقذ الأول لهذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث يكفي أنه سجل 4 من آخر 6 أهداف لفريقه، في مسابقة دوري جوّي للنخبة.

  • قمة الجولة.. بين صخرة الأهلي وموهوب الاتفاق

    المواجهة الثانية التي ستخطف الأنظار في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ هي تلك التي ستجمع عملاق جدة الأهلي مع نادي الاتفاق، مساء يوم الأحد.

    وفي هذه القمة الكروية؛ سنتابع موهبتين كبيرتين في الفريقين، وهما:

    * الأهلي: منصور النخلي.

    * الاتفاق: أحمد الدحيم.

    وهنا نحن نتكلم عن النخلي، الذي يعد "صخرة الأهلي" في خط الدفاع؛ وعن الموهوب في التسجيل والصناعة مع الاتفاق، وهو الدحيم.

    ولا ننسى أن النخلي هو بطل ليلة الأهلي الجنونية، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وتحديدًا في مباراة التعادل (3-3) مع نادي التضامن، في الجولة السابعة.

    وقتها.. تقدم النخلي داخل منطقة الـ18 للتضامن، في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة؛ ليسجل هدف التعادل من تسديدة قوية، حيث يتميّز في تقديم الزيادة الهجومية في مثل هذه الحالات.

  • الهلال والاتحاد.. عليكما الانتباه لهذه المواهب الشابة!

    على جانب آخر.. سيكون عملاقا الرياض وجدة الهلال والاتحاد، في مهمة سهلة خلال الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم؛ الهلال سيواجه نادي ضمك المتراجع كثيرًا في الموسم الحالي، بينما يواجه الاتحاد "المتصدر" نظيره نادي الأنصار "الأخير".

    ورغم تفاوت المستويات بين الهلال والاتحاد ومنافسيهما؛ إلا أننا سنشاهد مجموعة من المواهب الشابة المهمة في المباراتين، وهم:

    * الهلال: سلطان الشجاع.

    * الاتحاد: نواف الجدعاني.

    * ضمك: أحمد نمازي.

    * الأنصار: مهند الرشيدي.

    وعلى الهلال الحذر من مهارات نمازي الكبيرة؛ بينما تألق الرشيدي في مباراة الأنصار والاتفاق الماضية، وذلك قبل مواجهة الاتحاد في الجولة العاشرة.

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  • الجولة العاشرة.. المزيد من المواهب الشابة

    بعيدًا عن مباريات الرباعي الكبير؛ فإن الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا 2026-2027، ستشهد الكثير من المواهب الرائعة الأخرى.

    هذه المواهب تتوزع على مجموعة من الأندية المختلفة، التي ستظهر في الجولة العاشرة؛ وعلى رأسها:

    * الخلود: عبدالله آل عجيان.

    * نيوم: حمد عسيري.

    * الحزم: عمر محمد.

    * الوحدة: حمزة بن سالم.

    ومن المتوقع أن تواصل هذه المواهب إثبات نفسها في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ إلى جانب الكثير من الأسماء الأخرى، غير المستبعد بروزها بالطبع.