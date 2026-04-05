Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | صراع حياة أو موت في الجولة الأخيرة.. والنصر أمام مهمتي "التأهُل ومنع الهلال من اللقب الشرفي"

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الشباب تحت 21
الاتفاق تحت 21
النصر تحت 21 ضد الهلال تحت 21
الاتحاد تحت 21 ضد الشباب تحت 21
الاتفاق تحت 21 ضد الخليج تحت 21
الخليج تحت 21
دوري روشن السعودي
الأهلي تحت 21 ضد القادسية تحت 21
القادسية تحت 21
الأخدود تحت 21 ضد ضمك تحت 21
الأخدود تحت 21
ضمك تحت 21
الخلود تحت 21 ضد التعاون تحت 21
الخلود تحت 21
التعاون تحت 21
الرياض تحت 21 ضد الفتح تحت 21
الرياض تحت 21
الفتح تحت 21
العدالة تحت 21 ضد الجبلين تحت 21
العدالة تحت 21
الجبلين تحت 21
الحزم تحت 21 ضد النجمة تحت 21
الحزم تحت 21
النجمة تحت 21
العروبة تحت 21 ضد الوحدة تحت 21
العروبة تحت 21
الوحدة تحت 21
نيوم تحت 21 ضد البكيرية تحت 21
نيوم تحت 21
البكيرية تحت 21
الفيحاء تحت 21 ضد الرائد تحت 21
الفيحاء تحت 21
الرائد تحت 21
فقرات ومقالات

جولة مثيرة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة مثيرة للغاية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ19 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع العشرين "الأخير".

الأسبوع العشرون من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الإثنين - السادس من أبريل 2026 -؛ حيث سيُلعب في يومٍ واحد فقط لا غير، لتحديد هوية الهابطين والمُتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

stc tv JawwyGetty/Goal


  • مباريات مثيرة في الجولة العشرون من دوري جوّي للنخبة

    12 مباراة مثيرة سنشهدها مساء يوم الإثنين؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 20 "الأخيرة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وخلال هذه الجولة الأخيرة؛ سيكون عاشق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، على موعد مثير للتعرف على الآتي:

    * أولًا: هوية البطل الشرفي لمرحلة الدوري.

    * ثانيًا: باقي الأندية المُتأهلة بشكلٍ مباشر إلى الأدوار الإقصائية للمنافسة على اللقب.

    * ثالثًا: باقي الأندية المُتأهلة إلى "ملحق" الأدوار الإقصائية للمنافسة على اللقب.

    * رابعًا: باقي الأندية الهابطة بشكلٍ رسمي.

    ووسط هذه المنافسة الشرسة؛ هُناك أندية ستدخل الجولة الأخيرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة بـ"هدوء شديد"، بعد أن ضمنت البقاء أو فقدت الفرصة للتأهُل إلى الأدوار الإقصائية.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة العشرين من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    * الإثنين "الساعة 20:30".. النصر - الهلال.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الاتحاد - الشباب.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الأهلي - القادسية.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الاتفاق - الخليج.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الخلود - التعاون.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الرياض - الفتح.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. العروبة - الوحدة.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الفيحاء - الرائد.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. نيوم - البكيرية.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الأخدود - ضمك.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الحزم - النجمة.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. العدالة - الجبلين.

    Jawwy Elite League U21saff


    • إعلان

  • مُنافسة شرسة في النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    ستُحدد الجولة العشرون "الأخيرة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ الشكل النهائي لجدول الترتيب.

    ويتصدر عملاق الرياض الهلال، جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 40 نقطة من 19 مباراة؛ حيث سيضمن له الفوز ضد غريمه التاريخي النصر، "المركز الأول" واللقب الشرفي.

    أما في المركز الثاني.. يأتي نادي الاتفاق برصيد 38 نقطة؛ حيث سيحتاج إلى الفوز على الخليج وخسارة الهلال أمام النصر، من أجل انتزاع "الصدارة" رسميًا.

    وبعيدًا عن منافسة "الصدارة" واللقب الشرفي؛ فقد ضمن الهلال والاتفاق "أول مقعدين مباشرين" في الأدوار الإقصائية للمنافسة على البطولة، مهما كانت نتيجة الجولة 20 "الأخيرة".

    ومن ناحيتهم.. يتنافس كل من "التعاون، القادسية، النصر والأخدود"، على المقعدين الأخريين للتأهُل المباشر إلى الأدوار الإقصائية؛ وذلك على النحو التالي:

    * المركز الثالث: التعاون "37 نقطة".

    * المركز الرابع: القادسية "36 نقطة".

    * المركز الخامس: النصر "35 نقطة".

    * المركز السادس: الأخدود "34 نقطة".

    أي أن النصر والأخدود يجب أن يفوزا في الجولة الأخيرة، ضد الهلال وضمك تواليًا؛ ومن ثم انتظار تعثر التعاون أمام الخلود، والقادسية في مواجهته مع الأهلي.

    وهُناك أندية أخرى ضمنت التأهُل إلى "ملحق" الإقصائيات، وهي "الفتح، الاتحاد، نيوم والحزم"؛ بينما يتصارع كل من "الفيحاء، الوحدة، الرياض والعروبة"، على آخر مقعدين.

    وعلى جانب آخر.. هُناك ناديان هبطا رسميًا "الشباب والبكيرية"؛ في الوقت الذي ستُحدد فيه الجولة 20 "هوية" الفريقين الأخريين، بين كل من "الرائد، الجبلين، الخلود، ضمك، العدالة والأهلي".

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن


  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال الـ19 جولة الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 228 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 182 حالة فوز، مقابل 46 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 14 لقاءً فقط، من أصل الـ228 مباراة الماضية، انتهوا بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 662 هدفًا إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.9 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد ناديان في مسابقة دوري جوّي 2025-2026، حققا أقل عدد من الانتصارات "3 مباريات"؛ بينما فريق الهلال تحت 21 عامًا، هو الأقل هزيمة.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 19 جولة من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الاتفاق والتعاون (12 فوزًا).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية والشباب (3 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (13 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (46 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الشباب (14 هدفًا).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (19 هدفًا).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (51 هدفًا).

    stc tv JawwyGetty/Goal


  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    اشتعلت المُنافسة على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بين عددٍ من المهاجمين السعوديين الشباب، الذين نجحوا في إثبات أنفسهم بقوة.

    وينفرد مهاجم التعاون باسم العريني، بـ"صدارة" هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 17 هدفًا من 19 جولة؛ وبفارق 3 أهداف عن جلال السالم، نجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًا.

    ويتواجد عمار الغامدي، مهاجم نادي الاتحاد المُتألق، في "المركز الثالث" بقائمة هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 11 هدفًا حتى الآن؛ وذلك بالتساوي مع عبدالله آل عجيان، نجم فريق الخلود.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون): 17 هدفًا.

    * 2/ جلال السالم (الاتفاق): 14 هدفًا.

    * 3/ عمار الغامدي (الاتحاد) وعبدالله آل عجيان (الخلود): 11 هدفًا.

    * 4/ عاصم محمد (النصر): 10 أهداف.

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن


  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.