دوري جوّي للنخبة | قمة النصر والقادسية .. صدارة الاتحاد "مضمونة" واختبار الهلال قد يبعثر أوراق الأهلي!

مع الاقتراب من منتصف مرحلة المجموعات، لا تزال الإثارة حاضرة مع منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

رسالة إلى الاتحاد المتصدر، لا تأمن لنيوم، فقد أسقط الاتفاق، الأقوى هجوميًا في دوري جوّي للنخبة (بإحرازه 27 هدفًا في سبع مباريات)، وكذلك يا الهلال، إن تجاوزت عقبة الفيحاء، فأمامك الفتح الذي تمكن أيضًا من إسقاط النصر والحزم (حامل اللقب).

وبينما ضمن الاتحاد مقعده في الصدارة، على الأقل إلى الجولة المُقبلة، مع ابتعاده بأربع نقاط عن الأهلي، فإن المراكز من الثاني إلى السادس، قد تشهد "بعثرة" في الأوراق، في حالة تعثر أي فريق منهم، سواءً الهلال والفتح، وكذلك الاتفاق والتعاون، المتساويين في رصيد الـ12 نقطة، واللذين سيلتقيان في الجولة الثامنة.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الثامنة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..