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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | قمة النصر والقادسية .. صدارة الاتحاد "مضمونة" واختبار الهلال قد يبعثر أوراق الأهلي!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتحاد تحت 21
الحزم تحت 21

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثامنة من دوري جوي للنخبة..

مع الاقتراب من منتصف مرحلة المجموعات، لا تزال الإثارة حاضرة مع منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

رسالة إلى الاتحاد المتصدر، لا تأمن لنيوم، فقد أسقط الاتفاق، الأقوى هجوميًا في دوري جوّي للنخبة (بإحرازه 27 هدفًا في سبع مباريات)، وكذلك يا الهلال، إن تجاوزت عقبة الفيحاء، فأمامك الفتح الذي تمكن أيضًا من إسقاط النصر والحزم (حامل اللقب).

وبينما ضمن الاتحاد مقعده في الصدارة، على الأقل إلى الجولة المُقبلة، مع ابتعاده بأربع نقاط عن الأهلي، فإن المراكز من الثاني إلى السادس، قد تشهد "بعثرة" في الأوراق، في حالة تعثر أي فريق منهم، سواءً الهلال والفتح، وكذلك الاتفاق والتعاون، المتساويين في رصيد الـ12 نقطة، واللذين سيلتقيان في الجولة الثامنة.

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وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الثامنة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..

  • مباريات الجولة الثامنة .. قمة النصر والقادسية

    رغم مراكزهما في الدوري، وتواجد النصر، خارج قائمة الـ12 فريقًا، المقرر لهم المنافسة على الأدوار الإقصائية، إلا أن الأمل لا يزال موجودًا، ولكن عليه أن يتخطى عقبة القادسية في الرياض.

    أما عن الرياض، أحد مفاجآت البطولة، والذي فصلته ثلاث نقاط عن التأهل إلى الإقصائيات في الموسم الماضي، فإن صاحب المركز السابع، سيواجه الخلود في مواجهة بعنوان عدم الخروج من مراكز التأهل.

    وعن الأهلي، الذي تعثر أمام التضامن، في لقاء الـ(3-3)، فإنه يسعى لتقليص الفارق مع الاتحاد، حين يواجه ضمك، بينما يصطدم الحزم، البطل، بمواجهة الوحدة في الرسّ.

    مواعيد مباريات الجولة الثامنة:

    الأحد 25 أكتوبر:

    - مباراة الخليج ضد الفيصلي "16:15".

    - مباراة الاتفاق ضد التعاون "17:40".

    - مباراة الرياض ضد الخلود "17:55".

    - مباراة الهلال ضد الفتح "17:55".

    - مباراة النجمة ضد الوطن "18:05".

    - مباراة العروبة ضد الجبلين "18:15".

    - مباراة الأهلي ضد ضمك "20:45".

    - مباراة الاتحاد ضد نيوم "20:45".

    الإثنين 26 أكتوبر:

    - مباراة الحزم ضد الوحدة "18:10".

    - مباراة الأخدود ضد الفيحاء "18:20".

    - مباراة الأنصار ضد التضامن "18:25".

    - مباراة النصر ضد القادسية "20:45".

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  • صراع الهدافين وصناع الأهداف .. والكلين شيت!

    وإذا ما ضمن الاتحاد صدارة ترتيب دوري جوّي للنخبة، خلال الجولة الثامنة، فإن سباق الهدافين وصناع الأهداف، ليس بمأمن من الصراع، حيث يتربع محمد العيسى، مهاجم الاتفاق، بأهدافه الثمانية في صدارة الهدّافين، إلا أنه يواجه منافسة شرسة مع عمار الغامدي وجيفرسون راموس وموسى آدم ولؤي العبيدي.

    ومع اعتبار الاتفاق الأقوى هجوميًا، فإنه لا يتصدر بـ"الهدافين" فقط، وإنما في سباق الصناع أيضًا، بتواجد جلال السالم في صدارة الأكثر صناعة للأهداف، رغم تساويه مع مهند القضيبي، لاعب القادسية، برصيد 4 أهداف.

    أما عن سباق الشباك النظيفة، فإن صراعه لا يزال مشتعلًا أيضًا، مع تواجد عبد الإله الغامدي "الهلال" ومحمد هزازي "الاتحاد" وفلاح الشمري "الخلود" في الصدارة، برصيد 3 "كلين شيت".

    ورغم تراجع معدلات الأهداف، في الجولة السابعة، مع عدم تأجيل أي مباراة، بتسجيل 24 هدفًا، إلا أن ذلك لم يمنع الإثارة بتسجيل عدة نتائج متميزة، فيما حافظ 6 فرق على نظافة الشباك.


  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

    وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.

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