دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يواصل انتفاضته في أعنف جولات المسابقة.. ومن الأهلي إلى الاتحاد "لن تسير وحدك أبدًا"!

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت مؤشرات "النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.
دوري جوّي للنخبة الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.
ولُعِبت الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين فقط؛ هما الأحد والإثنين "1 و2 نوفمبر الجاري"، مع تأجيل مباراة التضامن والهلال.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ حصاد الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..