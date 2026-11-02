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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يواصل انتفاضته في أعنف جولات المسابقة.. ومن الأهلي إلى الاتحاد "لن تسير وحدك أبدًا"!

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
التعاون تحت 21
القادسية تحت 21
فقرات ومقالات

نسخة ثانية مثيرة للغاية..

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت مؤشرات "النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي للنخبة الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين فقط؛ هما الأحد والإثنين "1 و2 نوفمبر الجاري"، مع تأجيل مباراة التضامن والهلال.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ حصاد الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

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  • ديربي جدة.. موسى آدم ينقذ الأهلي في الوقت القاتل أمام الاتحاد

    نادي الاتحاد كان أمامه فرصة كبيرة للغاية؛ من أجل الابتعاد أكثر عن غريمه التاريخي الأهلي، في صراع "صدارة" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    وتقدم الاتحاد بهدف مقابل لا شيء على الأهلي، في الدقيقة 17 من عمر الديربي السعودي الكبير؛ وذلك عن طريق نجمه عبدالعزيز الشمري.

    وظل العميد الاتحادي محافظًا على تقدمه (1-0)؛ حتى الدقيقة 90+4، عندما عاد فريق الأهلي تحت 21 عامًا بـ"التعادل القاتل".

    هذا الهدف القاتل؛ سجله نجم الاهلي المتألق موسى آدم، الذي يثبت نفسه من مباراة إلى أخرى كأحد أهم المواهب السعودية.

    المهم.. الأهلي "الوصيف" حافظ بهذا التعادل، على فارق الـ4 نقاط مع الاتحاد "المتصدر"، في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ ليواصل مطاردته للعميد، وعدم تركه يسير لوحده أبدًا.

  • النصر يفوز.. والتعاون يستغل الفرصة للاقتراب من الصدارة!

    على جانب آخر.. حقق عملاق الرياض النصر فوزًا مهمًا على نادي الخليج، بهدفين مقابل لا شيء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ثنائية النصر في شباك الخليج، والتي واصل بها انتفاضته مؤخرًا في الدوري؛ جاءت بواسطة نفس اللاعب عبدالرحمن العنزي، في الدقيقتين 18 و45.

    أما نادي التعاون "الثالث"؛ فقد استغل تعادل عملاقي الاتحاد والأهلي، ليقترب أكثر من "صدارة" دوري جوّي للنخبة.

    استغلال التعاون لتعادل الاتحاد والأهلي؛ جاء بالفوز (2-ضد مضيفه نادي الوطن مساء يوم الأحد، بهدفين مقابل لا شيء.

    وأحرز سكري القصيم هدفيه؛ بواسطة نجمه عبدالمجيد الشريف، في الدقيقتين الأولى و28 تواليًا.

  • القادسية يواصل تراجعه.. ونتائج متفاوتة في باقي المباريات

    واصل نادي القادسية تراجعه الكبير في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2026.

    آخر مظاهر هذا التراجع؛ جاء بالخسارة (2-3) ضد ضيفه النجمة، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي.

    وأساسًا.. القادسية تقدم بهدفين أمام النجمة؛ وذل بواسطة نفس اللاعب مهند الجيزاني، في الدقيقتين 3 و26.

    إلا أن النجمة عاد بـ"ريمونتادا نارية" بعد ذلك؛ حيث سجل 3 أهداف متتالية عن طريق جاذوب الضفيري ورونالد فيسكاينو "ثنائية"، في الدقائق 50 و65 و87 تواليًا.

    وبخصوص باقي المباريات؛ فجاءت النتائج متفاوتة للغاية، على النحو التالي:

    * الجبلين (0-0) نيوم.

    * ضمك (2-3) الأخدود.

    * الوحدة (1-0) العروبة.

    * الاتفاق (2-1) الأنصار.

    * الفتح (3-0) الفيصلي.

    * الرياض (1-0) الحزم.

    * الفيحاء (3-2) الخلود.

    بينما تأجلت مباراة عملاق الرياض الهلال ضد فريق التضامن تحت 21 عامًا، في الجولة التاسعة من دوري جوّي، إلى يوم 18 ديسمبر القادم.

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  • أرقام الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة

    شهدت الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ غزارة تهديفية كـ"المعتاد"، وإن كانت أقل من الأسبوع الثامن.

    وتم تسجيل 29 هدفًا في 11 مباراة من الجولة التاسعة، بواقع "2.6" في اللقاء الواحد؛ بينما كان الأسبوع الثامن قد شهد إحراز 36 هدفًا دفعة واحدة، في 12 لقاءً.

    وتساوت 3 مباريات في كونها الأكثر غزارة تهديفية في الجولة التاسعة؛ حيث شهدت تسجيل 5 أهداف، وهي: "ضمك ضد الأخدود، القادسية أمام النجمة، الفيحاء والخلود".

    وأشهر حكام المباريات - سالفة الذكر - 52 إنذارًا؛ مع حصول 9 لاعبين على "كارت أحمر" في الجولة التاسعة، في أعنف جولة بمسابقة دوري جوّي للنخبة حتى الآن.

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة التاسعة

    يغرد عملاق جدة الاتحاد في "الصدارة" منفردًا، بجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك التعادل مع غريمه التاريخي الأهلي، في الجولة التاسعة.

    وبتعادله مع فريق الأهلي تحت 21 عامًا؛ وصل الاتحاد إلى نقطته الثالثة والعشرين، حيث جمعها من 7 انتصارات وتعادلين.

    ويبتعد العميد بفارق 4 نقاط كاملة عن الفريق الأهلاوي؛ الذي يحتل "وصافة" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 19 نقطة.

    وفيما يلي.. المراكز الخمسة الأولى في الدوري:

    * الاتحاد "الأول": 23 نقطة.

    * الأهلي "الثاني": 19 نقطة.

    * التعاون "الثالث": 18 نقطة - مع مباراة مؤجلة -.

    * الفتح "الرابع": 17 نقطة - مع مباراة مؤجلة -.

    * الرياض "الخامس": 17 نقطة - مع مباراة مؤجلة -.

    أما في صراع "الهبوط" مؤقتًا؛ فيتواجد كل من الأنصار والوطن والأخدود والتضامن، في المراكز من "24 إلى 21" تواليًا.