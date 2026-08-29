جاءت الجولة الافتتاحية مبشرة بموسم مليء بالإثارة، لتصبح العيون متجهة صوب "مواهب منتظرة"، في الأسبوع الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم "2026-2027"، والذي يُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

مواهب أظهرت تألقًا كبيرًا، سواءً في الجولة الافتتاحية، أو القادمين من النسخة الأولى من المسابقة، فصاروا النجوم الأوائل الذين ننتظر حضورهم في المباريات المُقبلة من دوري جوّي للنخبة.

وكانت النسخة الأولى قد أسفرت عن تتويج عددًا من المواهب؛ حيث فاز باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، برصيد 20 هدفًا، كما حصد عبد الله المحيسن، حارس القادسية، جائزة أفضل حارس مرمى، فيما فاز حسان إدريس، مهاجم الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..