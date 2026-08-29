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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "قاعدة صواريخ الأهلي وأخطبوط الجبلين يتحدى يامال النصر" .. مواهب منتظرة في الجولة الثانية!

فقرات ومقالات
NXGN
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الحزم تحت 21

مواهب ننتظر رؤيتها في ثاني جولات دوري جوّي للنخبة..

جاءت الجولة الافتتاحية مبشرة بموسم مليء بالإثارة، لتصبح العيون متجهة صوب "مواهب منتظرة"، في الأسبوع الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم "2026-2027"، والذي يُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

مواهب أظهرت تألقًا كبيرًا، سواءً في الجولة الافتتاحية، أو القادمين من النسخة الأولى من المسابقة، فصاروا النجوم الأوائل الذين ننتظر حضورهم في المباريات المُقبلة من دوري جوّي للنخبة.

وكانت النسخة الأولى قد أسفرت عن تتويج عددًا من المواهب؛ حيث فاز باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، برصيد 20 هدفًا، كما حصد عبد الله المحيسن، حارس القادسية، جائزة أفضل حارس مرمى، فيما فاز حسان إدريس، مهاجم الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..

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  • تركي الغميل: القائد .. هل ينقذ هجوم الهلال؟

    أظهر تركي الغميل، تألقًا كبيرًا في مباراة الجولة الأولى، فبخلاف إحرازه هدفين في مرمى الفيصلي، فقد برع في شخصية القائد، وكفاءة في استغلال أنصاف الفرص لهز الشباك.

    مهاجم وصانع ألعاب وجناح، صاحب تمركز رائع وحسن تصرف في فتح المساحات لنفسه للتوغل، سواءً في العمق أو الأطراف، ناهيك عن هدفه الثاني أمام الفيصلي، الذي أظهر فيه براعة في خطف الكرة من الدفاع، ليمنح نفسه انفرادًا بمرمى الفيصلي.

    صاحب الـ21 عامًا، الذي تأسس في أكاديمية نادي ليستر سيتي، وقضى فيها عامين، وتواجد في قائمة الزعيم، في مباراة السد القطري، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الماضي، فضلًا عن مشاركته في المعسكر الإعدادي للأزرق قبل بداية الموسم الحالي، والسؤال هو "هل يمثل إنقاذًا لهجوم الفريق، في ظل رحيل ماركوس ليوناردو وداروين نونيز، واقتراب النجم الفرنسي كريم بنزيما من المغادرة؟".

    مواهب الهلال المنتظرة: تركي الغميل، لؤي العبيدي.


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  • عبد الرحمن سفياني .. يامال السعودي والتحدي الأول

    لطالما كان يُنظر إلى سفياني باعتباره مستقبل النصر، والذي ارتبط اسمه بمحاولات من الهلال لضمه، قبل أن يجدد العالمي عقده، كما ذكر الإعلامي علي العنزي، بأن هناك أندية أوروبية طلبت استعارة سفياني إلا أن النصر رفض.

    المهاجم صاحب الـ18 عامًا، الذي وصفه الإعلامي عبد الله المديفر، إن أحد مكتشفي المواهب وصفه بـ"لامين يامال السعودي"، كان محط الأنظار خلال مشواره مع الفئات السنية للمنتخب السعودي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج تحت 17 عامًا، في 2025، بعدما قاد الأخضر للفوز باللقب، ليصبح موهبة يعول عليها النصر كثيرًا من التنافس على لقبه الأول في دوري جوّي.

    مواهب النصر المنتظرة: عبد الرحمن سفياني، عاصم محمد.

  • نايف الشمري: احذر يا النصر من قاهر البطل!

    رسالة إلى النصر، إذا ما كان عليك التحضير لبداية قد تكون صعبة، أمام الجبلين الذي أسقط الحزم "البطل" في الجولة الأولى، فإن كابيرو ساليسو، الذي أحرز هدفًا وصنع آخر، ليس فقط هو جرس الإنذار، بل في الحارس نايف الشمري.

    رغم تألق ساليسو، ولكن يمكن القول، إن الشمري، لعب دور البطولة، في إنقاذ حوالي أربع فرص محققة أمام الحزم، منها تسديدات من داخل منطقة الجزاء، ليصبح "أخطبوط" الجبلين، هو التهديد الأكبر للكتيبة النصراوية في مباراتها الافتتاحية.

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  • فرحة الشمراني: سوء حظ مع الاتحاد

    رغم سوء الحظ الذي يلازمه مع الفريق الأول، حيث دائمًا ما يتطرد للطرد خلال مشاركته في وديات المعسكر الإعدادي، والذي منعته الرابطة أيضًا من المشاركة أمام الأهلي، بعد إعارته إلى الرياض، في الموسم الماضي، بداعي أنه "غير مسجل في الكشوفات"، إلا أن فرحة الشمراني، يعد أحد المواهب الذي يعول عليها "شباب" العميد في دوري جوّي للنخبة.

    متوسط ميدان الاتحاد، يملك مهارات كبيرة، وقراءة للملعب، ويتمتع بحسن التمركز واستغلال أنصاف الفرص لانتزاع الكرة والهروب في العمق، والذي سجل هدفًا لا ينسى أمام النصر، في دوري روشن "2024".

    مواهب الاتحاد المنتظرة: فرحة الشمراني، عدنان البشري.


  • زياد أبا: قاعدة صواريخ الأهلي

    لم يكن زياد الملا بحاجة سوى للمباراة الأولى فقط، ليثبت للجميع بأنه سيكون موهبة يُنتظر مشاهدتها في دوري جوّي للنخبة، فهو لم يسجل "ثلاثية" الراقي ضد الفيحاء، فحسب، بل تفنّن في إحراز الهاتريك بأروع الطرق، حتى شاهدناه وهو يوجه كرات صاروخية تدك الشباك، ليصبح إضافة كبيرة في مسابقة المواهب.

  • إيفرتون سواريس: دينامو الفتح .. ماكينة أهداف تهدد الأهلي

    إذا ما قلنا إن محمد العيسى، مهاجم الاتفاق، هو متصدر هدافي دوري جوّي، في الجولة الأولى، برباعيته في التضامن، فإن إيفرتون سواريس، جناح الفتح، قد يكون الأكثر مساهمة.

    عندما فاز الفتح بسداسية ضد الأنصار، كان إيفرتون قد ساهم في 5 أهداف منها، بـ"هاتريك" وصناعة تمريرتين حاسمتين، فضلًا عن تحركاته المذهلة، وقدرة فردية مذهلة في التوغل بالمساحات الضيقة، ناهيك عن كونه هدافًا وصانع ألعاب متميز، سيكون بمثابة تهديد كبير أمام الأهلي.

  • مواهب أخرى تستحق المتابعة

    وبخلاف الرباعي الكبار، فإن الجولة الثانية، ينتظر أن تخرج لنا بالعديد من المواهب الجديرة بالمتابعة في دوري جوّي، إلا أن أبرز الأسماء التي يُنتظر مشاهدتها في الفرق الأخرى..

    الاتفاق: جلال السالم، محمد العيسى.

    الحزم: عمر محمد.

    القادسية: فهد الشمري.

    التعاون: يوسف السالم.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".