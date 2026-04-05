Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جوهرة التعاون وتحدي "السحرة" بديربي الهلال والنصر.. مواهب تستحق المتابعة في الجولة 20

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الشباب تحت 21
الاتفاق تحت 21
القادسية تحت 21
التعاون تحت 21
النصر تحت 21 ضد الهلال تحت 21
فقرات ومقالات

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 19 جولة ماضية؛ يؤكد أن المرحلة الأخيرة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة العشرون من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب في يومٍ واحد - الإثنين 6 أبريل 2026 -؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • مواهب بالجملة في ديربي الحسم بين الهلال والنصر

    أولى المباريات التي ستخطف الأنظار في الجولة العشرين من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تلك التي ستجمع الغريمين التاريخيين النصر والهلال، في ديربي الرياض الكبير.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    ديربي الرياض الكبير سيكون حاسمًا؛ من أجل إنهاء الهلال مرحلة الدوري "مُتصدرًا"، وكذلك لضمان النصر أحد المقاعد المؤهلة مباشرة للمرحلة الإقصائية على اللقب.

    لذلك.. من المقرر أن يدفع الجهازين الفنيين، بالقوة الضاربة في الفريقين؛ وهو ما يجعلنا أمام فرصة لمُشاهدة الكثير من المواهب الرائعة، وذلك على النحو التالي:

    * الهلال: عبدالعزيز جرموش، لؤي العبيدي وتركي الغميل.

    * النصر: عبدالرحمن سفياني، سعد حقوي وحيدر عبدالكريم.

    ولا يُمكن أن يفوت عاشق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، فرصة مشاهدة مواجهة سفياني وجرموش؛ حيث أن هذا الثنائي يجمع بين المهارات الفنية والمراوغات، إلى جانب التسجيل والصناعة.

    • إعلان

  • عمار اليهيبي.. ابن الأهلي السابق يواجه ناديه الأم!

    القمة الثانية التي سنكون على موعد معها، في الجولة العشرين من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ هي تلك التي ستجمع بين ناديي الأهلي والقادسية.

    وفي هذه القمة الكروية الكبيرة، يجب أن نُركز مع لاعب محدد؛ وهو النجم الشاب عمار اليهيبي، صانع ألعاب وجناح فريق القادسية تحت 21 عامًا.

    اليهيبي البالغ من العمر 20 سنة، أحد أهم المواهب السعودية حاليًا؛ حيث يمتلك العديد من المُميّزات، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات رائعة في المراوغة "1 ضد 1".

    * ثانيًا: سرعة كبيرة في الحركة واتخاذ القرارات.

    * ثالثًا: جودة مُبهرة في الدخول من الطرف إلى العمق.

    * رابعًا: ذكاء في قراءة اللعب وصناعة الفرص والأهداف للزملاء.

    وما يُزيد من أهمية متابعة اليهيبي في هذه القمة الكروية، أنه أحد أبناء الأهلي أساسًا؛ حيث تخلى عنه العملاق الجدّاوي لمصلحة بنو قادس، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن


  • جلال السالم على رأسهم.. 4 مواهب تستحق المتابعة

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ حيث أن عاشق الساحرة المستديرة سيكون على موعد مع مجموعة من المباريات المثيرة الأخرى، في الجولة 20 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    على رأس هذه المباريات المثيرة، قمة الاتحاد والشباب ومواجهة الاتفاق والخليج؛ اللتان ستُقدمان لنا عددًا من أهم المواهب السعودية، وذلك على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: عمار الغامدي (الاتحاد) - حمد الخريف (الشباب).

    * المباراة الثانية: جلال السالم (الاتفاق) - راكان الكعبي (الخليج).

    وبالطبع.. من بين هذا الرباعي، نحن نتحدث عن اثنين من المهاجمين الرائعين، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وهما: "الغامدي والسالم".

    وإذا كان الاتفاق يحتل "وصافة" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، مع الصعود إلى الأدوار الإقصائية للمنافسة على اللقب؛ فذلك يعود بسبب تألُق السالم، في المقام الأول.

    السالم سجل 14 هدفًا في الدوري حتى الآن؛ إلى جانب عديد التمريرات الحاسمة، والمشاركة في منظومة اللعب بالكامل.

    stc tv JawwyGetty/Goal


  • أسماء أخرى.. مجموعة من المواهب السعودية الرائعة

    أخيرًا.. يجب التطرق إلى مجموعة أخرى من المواهب؛ التي من المقرر أن تظهر في الجولة 20 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وذلك على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: الرياض - الفتح

    - الرياض: عصام بحري.

    - الفتح: عثمان العثمان.

    * المباراة الثانية: الخلود - التعاون

    - الخلود: عبدالله آل عجيان.

    - التعاون: باسم العريني.

    أيضًا.. هُناك أسماء مثل معاذ الحبيب من الفيحاء، ونجم نيوم غالي الشمري؛ بالإضافة إلى محمد سعيد وجواد آل حسن، ثنائي العروبة وضمك على التوالي.

    إلا أن أكثر اسم يجب التركيز معه حقًا؛ هو النجم الشاب تركي الشعيفان، "جوهرة" فريق التعاون تحت 21 عامًا.

    الشعيفان هو مثال حي لصانع الألعاب المُبهر؛ الذي يجمع بين الذكاء والمهارة الفنية، مع مرونة الحركة في العمق والطرف.

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن


  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.