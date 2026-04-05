دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جوهرة التعاون وتحدي "السحرة" بديربي الهلال والنصر.. مواهب تستحق المتابعة في الجولة 20

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 19 جولة ماضية؛ يؤكد أن المرحلة الأخيرة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة العشرون من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب في يومٍ واحد - الإثنين 6 أبريل 2026 -؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

