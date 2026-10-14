دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | لا صوت يعلو على جوهرة الأهلي.. "أفضل 5 مواهب" في الجولة السادسة

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة سادسة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل 4 مباريات دفعة واحدة، إلى شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة السادسة من دوري جوّي، للموسم الحالي..