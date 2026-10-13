دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الأهلي يواصل "خنق" الاتحاد.. وجنون التعاون والخليج يتصدر حصاد الجولة السادسة

حقق عملاق جدة الأهلي فوزًا صعبًا للغاية على نادي الوحدة، بهدفين مقابل واحد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

الأهلي يدين بالفضل لنجمه المتألق موسى آدم، في الفوز على فريق الوحدة تحت 21 عامًا؛ حيث سجل الهدفين في الدقيقتين 6 و44، على التوالي.

ونجح حمزة بن سالم في تقليل الفارق لمصلحة الوحدة، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 45+2؛ ولكنه لم يكن كافيًا على الإطلاق، من أجل الخروج ولو بنقطة.

أما عملاق جدة الآخر الاتحاد؛ فقد فاز بـ"صعوبة" أيضًا ضد فرق الخلود تحت 21 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء.

الفوز الاتحادي الشاق ضد الخلود؛ جاء بهدف مقابل لا شيء، سجله المهاجم الشاب المتألق عمار الغامدي في الدقيقة 44.