دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الاتفاق يحدد ثاني "الهابطين" رسميًا.. ويورط الهلال أمام النصر!

حقق فريق الاتفاق تحت 21 عامًا، فوزًا صعبًا على نظيره البكيرية؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الاتفاق فاز (2-1) على مستضيفه البكيرية، مساء اليوم الأربعاء؛ حيث سجل ثنائية "النواخذة" كل من جلال السالم ومحمد العيسى، بينما أحرز أسامة الحربي هدف أصحاب الأرض الوحيد.

وبهذه النتيجة.. تأكد هبوط البكيرية بشكلٍ رسمي؛ حيث تجمد رصيده عند النقطة 13، في "المركز الثالث والعشرين" بجدول الترتيب.

وأصبح البكيرية ثاني الهابطين؛ وذلك بعد فريق الشباب تحت 21 عامًا، الذي يتواجد في "المركز الرابع والعشرين" - الأخير -.



