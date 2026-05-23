Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | شكر مستحق للاتحاد الغائب!.. الحزم يحقق "اللقب المعجزة" ضد الفتح والملك "رقم 10" الأفضل في النهائي

إسدال الستار على النسخة الأولى من دوري جوّي..

في ليلة استثنائية.. أكمل نادي الحزم موسمه التاريخي، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ الذي نُقِلت منافساتها عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

فريق الحزم تحت 21 عامًا، توّج بلقب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بكل جدارة واستحقاق؛ وذلك بعد فوزه (3-1) على نادي الفتح، في المباراة النهائية.

ولم يكن مشوار الحزم سهلًا أبدًا، طوال عمر هذه المسابقة الوليدة؛ سواء كان ذلك في "مرحلة الدوري"، أو الأدوار الإقصائية - من "الملحق" إلى ربع ونصف النهائي -.

حتى أن المباراة النهائية أُقيمت على ملعب نادي الفتح "ميدان تمويل الأولى"، الذي يفوقه في الخبرة والتجربة؛ إلا أن هذا لم يعنِ أي شيء بالنسبة لـ"حزم الصمود"، الذي انتزع اللقب الغالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وتتويج الحزم باللقب على حساب الفريق الفتحاوي..

  • النهائي.. الحزم "الطرف الأفضل" ضد الفتح

    قدّم نادي الحزم مستوى أكثر من رائع ضد الفتح، في المباراة النهائية من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك من ناحيتين مهمتين، على النحو التالي:

    * أولًا: تفوق تكتيكي؛ بتعطيل مفاتيح لعب الفتح وإغلاق المساحات دفاعيًا، مع "اللامركزية" في الخط الهجومي.

    * ثانيًا: حلول فردية؛ حيث استطاع نجوم الحزم في صنع الفارق، بمهاراتهم الفنية.

    وبسبب هذا التفوق التكتيكي والفردي؛ سجل الحزم ثلاثية كاملة بواسطة حسان إدريس "هدفين" وعبدالرزاق عواجي، وهما ثنائي عملاق جدة الاتحاد سابقًا.

    ومن ناحيته ورغم أن الفريق الفتحاوي يمتلك خطًا هجوميًا ناريًا، مكوّن من الثلاثي "سعد الشرفا، الرأس أخضري جيفرسون راموس والمصري محمد رفعت"؛ إلا أنه لم يستطع صنع الفارق، حيث غلب عليهم التوتر أكثر من التركيز على الفنيات.

    وتحسن الفتح بعد تسجيل هدف تقليص النتيجة، في الدقيقة 51 من عمر المباراة النهائية، بواسطة نجمه عبدالله العنزي؛ ولكنه لم يكن بشكلٍ كافٍ رغم ذلك، من أجل التتويج باللقب.

  • حسان إدريس.. نجم نهائي دوري جوّي للنخبة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نجح الفتى الذهبي حسان إدريس، مهاجم نادي الحزم "رقم 10"، في انتزاع جائزة "أفضل لاعب" في نهائي مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    إدريس سجل ثنائية فريق الحزم تحت 21 عامًا ضد نظيره الفتح، في الدقيقتين 45 و49 من المباراة النهائية؛ حيث شاهدنا فيهما الكثير من المهارات، على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات فردية "1 ضد 1".

    * ثانيًا: تسديدات صاروخية متقنة.

    * ثالثًا: سرعة اتخاذ القرارات.

    وعندما يجمع لاعب ما بين كل هذه المهارات، في الهدف الذي يسجله بشباك خصمه؛ فذلك يثبت أننا أمام موهبة رائعة للغاية، سيكون لها مستقبلًا مبهرًا.

    وأساسًا.. تأسس إدريس على مستوى عالٍ للغاية؛ حيث كما ذكرنا هو أحد أبناء عملاق جدة الاتحاد الذي تدرج في مختلف فئاته، قبل الانضمام إلى الحزم.

    ويتمتع حسان إدريس بمرونة تكتيكية وفنية، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ حيث يجيد في "الجناح وصناعة اللعب"، إلى جانب المهاجم المُتأخر.

  • إنجاز تاريخي.. أكبر لقب في تاريخ نادي الحزم

    لقب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، الذي حققه الحزم في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ربما هو "الأهم" في تاريخ هذا النادي.

    نعم.. بطولات الحزم اقتصرت على الدرجات الأدنى، مثل دوري "الدرجة الأولى والثانية" للفريق الأول؛ مع عدم امتلاكه لقبًا كبيرًا على مستوى الفئات السنية.

    لذا فإن تتويج الفريق الحزماوي بلقب "النسخة الأولى" من دوري جوّي؛ يُعد إنجازًا بكل ما تحمله الكلمة من معاني، خاصة إذا ما نظرنا إلى مشوار الفريق طوال البطولة.

    ويعود الفضل في هذا الإنجاز التاريخي؛ إلى المدير الفني جوزيه بورجيش بينتو، ونخبة من أهم المواهب السعودية القادمة بقوة.

    هذه المواهب؛ تتمثل في "حسان إدريس، خالد عبدالجواد، فايز هوساوي وعمر محمد الحطامي"، وغيرهم الكثير.

  • هكذا توّج نادي الحزم بلقب دوري جوّي للنخبة!

    نادي الحزم كان هو "الحصان الأسود" في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي 2025-2026؛ حيث واصل تحقيق المفاجأة تلو الأخرى، من المرحلة الأولى وحتى النهائي.

    ويُمكن تلخيص مسيرة الحزم، في "مرحلة الدوري" من هذه المسابقة الوليدة؛ على النحو التالي:

    * مباريات: 20.

    * نقاط: 33.

    * فوز: 10.

    * تعادل: 3.

    * هزيمة: 7.

    * أهداف مسجلة: 29.

    * أهداف مستقبلة: 27.

    هُنا.. وجد الحزم نفسه في "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة؛ حيث قدّم أفضل مستوياته، بداية من مواجهة فريق الأخدود تحت 21 عامًا.

    وفاز الحزم (3-0) على الأخدود "ذهابًا"، قبل أن يتعادل "إيابًا" بهدف لمثله؛ ليحجز مقعده في ربع النهائي ضد نادي الاتفاق، بطل مرحلة الدوري.

    ورغم أن كل الترشيحات كانت تذهب للاتفاق؛ إلا أن الحزم حقق المفاجأة الكبرى، ونجح في الفوز "ذهابًا" على أرضه ووسط جماهيره بسداسية نظيفة.

    هذا الفوز الكاسح، جعل الحزم يخوض "الإياب" بأريحية شديدة؛ حيث لم تؤثر خسارته (1-3)، على تأهُله إلى نصف النهائي.

    ومرة أخرى.. دخل الحزم نصف النهائي ضد عملاق الرياض الهلال، وهو غير مرشح؛ ولكنه نجح في تحقيق المفاجأة على أنقاض كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب، من خلال التالي:

    * مباراة الذهاب: التعادل على أرضه (2-2).

    * مباراة الإياب: الفوز في الرياض (2-0).

    أي أن الحزم الذي لم ينجح في الفوز على أرضه؛ أثبت أنه يتمتع بشخصية قوية للغاية، وذلك عندما انتصر (2-0) في معقل الهلال بالذات.

    وفي المباراة النهائية؛ فاز الحزم (2-1) على فريق الفتح تحت 21 عامًا، ليتوّج بلقب "النسخة الأولى" من بطولة دوري جوّي للنخبة.

  • ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي تحدد البطل بشكلٍ رسمي.