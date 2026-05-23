دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | شكر مستحق للاتحاد الغائب!.. الحزم يحقق "اللقب المعجزة" ضد الفتح والملك "رقم 10" الأفضل في النهائي

في ليلة استثنائية.. أكمل نادي الحزم موسمه التاريخي، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ الذي نُقِلت منافساتها عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

فريق الحزم تحت 21 عامًا، توّج بلقب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بكل جدارة واستحقاق؛ وذلك بعد فوزه (3-1) على نادي الفتح، في المباراة النهائية.

ولم يكن مشوار الحزم سهلًا أبدًا، طوال عمر هذه المسابقة الوليدة؛ سواء كان ذلك في "مرحلة الدوري"، أو الأدوار الإقصائية - من "الملحق" إلى ربع ونصف النهائي -.

حتى أن المباراة النهائية أُقيمت على ملعب نادي الفتح "ميدان تمويل الأولى"، الذي يفوقه في الخبرة والتجربة؛ إلا أن هذا لم يعنِ أي شيء بالنسبة لـ"حزم الصمود"، الذي انتزع اللقب الغالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وتتويج الحزم باللقب على حساب الفريق الفتحاوي..